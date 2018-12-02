صرحت مسؤولة بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بالجزائر أن الجزائر سجلت أكثر من 12000 حال اصابة بفيروس السيدا منذ ظهور هذا المرض بالبلد في 1985 الى غاية 30 سبتمبر 2018.

و في تصريح لوأج أكدت المديرة الفرعية للأمراض المتنقلة و الإنذار الصحي بمديرية الوقاية على مستوى الوزارة سامية حمادي قائلة ” منذ 1985 الى غاية 30 سبتمبر 2018 سجلنا 12083 حالة إصابة بداء السيدا بمعدل 700 الى 800 حالة سنويا”

و في مداخلة لها على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السيدا, على هامش يوم تحسيسي “اليد في اليد”, أضافت المتدخلة أن 1880 شخص من أصل 12083 معنيون بحالات السيدا مشيرة الى أن هذا الرقم ( 1880) يمثل الأشخاص الذين خضعوا للكشف بصفة متأخرة و حسب قولها فان هذا المرض منتشر عند الرجال و النساء على حد سواء حتى و ان كانت الإصابة مرتفعة لدى الرجال في حين كانت من قبل تمس ثلاثة رجال مقابل امرأة مضيفة أن الشريحة الأكثر إصابة تمس الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 الى 35 سنة.

وترى الدكتورة حمادي أن الأعمال التحسيسية لفائدة الشباب ” مهمة للغاية بهدف السماح باكتشاف وسائل الوقاية من هذا المرض” مضيفة أن التشخيص مضمون مجانيا عبر 15 مركز للتكفل بداء السيدا وأوضحت تقول أن ” الدواء مجاني و بمجرد الكشف عن الإصابة يتم التكفل بها”.

و من جهته لاحظ عادل زدام ممثل البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول السيدا بالجزائر ” تجندا و التزاما كبيرين” لمكافحة هذا المرض مشيرا الى التقدم ” المعتبر في تغطية العلاج”كما أضاف ” الطريق لا يزال طويلا و يجب التركيز على جانب الوقاية و الكشف لمكافحة هذا المرض بشكل فعال”.