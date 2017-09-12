

أعلن رئيس مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الآلي، بوعلام جبار، عن تسجيل أزيد من 100 ألف معاملة منذ الإطلاق الرسمي للدفع الإلكتروني بالجزائر شهر أكتوبر 2016.

وصرح جبار على هامش الملتقى الثاني الجزائري الفرنسي حول النقد وأنظمة الدفع الالكترونية أنه منذ إطلاق الدفع الالكتروني شهر أكتوبر 2016 “سجلنا أزيد من 100 ألف معاملة الكترونية أي بمعدل 10.000 معاملة في الشهر”.

وأضاف المسؤول ذاته أن تطور الدفع الالكتروني يعكسه أيضا عدد البطاقات البنكية الالكترونية الموزعة و التي تحصل معظم حاميلها على كلمة السر التي تمكنهم من إجراء عمليات الدفع عن طريق الانترنيت.

و يضاف إلى ذلك حسب جبار تركيب أجهزة الدفع الالكتروني التي يجاوز عددها حاليا 12.000 جهاز مشيرا إلى إمكانية ارتفاع هذا العدد لدى التجار في الأشهر القادمة.

بريد الجزائر بصدد تحويل 5 ملايين بطاقة إلى بطاقات دفع إلكترونية

كما أبرز المسؤول أن بريد الجزائر الذي يعد حسبه فاعلا “مهما” في النقد هو بصدد تحويل 5 ملايين بطاقة إلى بطاقات دفع الكترونية و هو الأمر “الذي سيعطي دفعا مهما لتطور الدفع الالكتروني بالجزائر”.

وفي هذا الصدد أشار جبار أن هذا التقدم قد حقق بفضل الجهود التي بذلها الفاعلين في مجال النقد لاسيما البنوك التي قدمت خدمات جد مبتكرة في مجال الدفع الالكتروني.

ولدى تدخله في أشغال الملتقى ذكر رئيس مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الآلي المشاركين أن تطور النقد بالجزائر يعود لعدة سنوات مضت لكنه عرف تأخرا، غير أن استعمال البطاقات في الدفع الجواري قد عرف “تطورا مهما” بفضل تضافر جهود الجهات المعنية.

البنوك الجزائرية تستغل أحدث التكنولوجيات في مجال النقد لتطوير الدفع الإلكتروني

وأضاف جبار يقول أن البنوك الجزائرية قد وضعت بهدف تدارك هذا التأخر ومواكبة المستجدات الحاصلة في العالم استراتيجية لتطوير الدفع الالكتروني من خلال استغلال أحدث التكنولوجيات المسجلة على المستوى العالمي في مجال النقد، في انتظار إصدار قانون التجارة الالكترونية المتواجد حاليا على مستوى الحكومة تنحصر خدمة الدفع الالكتروني حاليا في تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء وبعض خدمات التأمين خاصة تأمين السفر.

وأردف ذات المسؤول يقول “سمحت لنا المجموعة البنكية بإطلاق هذه الخدمة في انتظار التوجه نحو التجارة الالكترونية الذي تعكف الحكومة حاليا على إعداد قانونها” مؤكدا “وجود استعداد مسبق لتطوير التجارة الالكترونية “.

من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن “تطوير خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال تندرج كذلك ضمن استراتيجية المجموعة البنكية، حيث بدأت فعليا الأشغال في هذا الصدد بينما تجري حاليا محادثات مع السلطات النقدية لوضع المعالم الدنيا التي من شانها أن تطور خدمة الدفع عن طريق الهاتف”.

وأوضح جبار ان ” الدفع عن طريق الهاتف النقال هو وسيلة دفع الكترونية مثل الدفع الجواري أو عبر الانترنت، إذ بدأنا على مستوى مجموعة المنافع الاقتصادية للنقد الآلي بالعمل على تجسيد هذه الخدمة أي دراسة الظروف المسبقة ووسائل الأمن وما يجب توفيره مسبقا على مستوى البنوك.

البنوك والمؤسسات الفرنسية مستعدة لمرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل تطوير الدفع الإلكتروني

وخلال مداخلته في هذا الملتقى أكد السفير الفرنسي بالجزائري كزافي دريونكوري أن البنوك والمؤسسات الفرنسية مستعدة لمرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل تطوير الدفع الالكتروني.

وأوضح في هذا الصدد يقول “تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر مؤسساتها وتكنولوجياتها وكذا خبرتها من أجل مرافقتها في تطوير الانظمة البنكية وإنجاح هذه المغامرة الخاصة بالدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية”.

وحسب السيد دريونكور 50% من عمليات الدفع تتم عن طريق البطاقات البنكية في فرنسا بينما حصّلت التجارة الالكترونية عام 2016 رقم أعمال بقيمة 72 مليار أورو أي ثاني سوق أوروبيا والخامسة عالميا.

نسرين.م