تزامنا والاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2969: 20 عارضا وعارضة يستعرضون التراث الأمازيغي في قصر رياس البحر “حصن 23”

يفتح قصر رياس البحر “حصن 23” بالجزائر العاصمة، ذراعيه لاحتضان الطبعة الثانية من أسبوع التراث والمنتوجات التقليدية الأمازيغية وذلك احتفالا بالسنة الامازيغية الجديدة 2969، حيث تعرف التظاهرة مشاركة أزيد من 20 عارضا وعارضة من مختلف المناطق من بينها الجزائر العاصمة و تيزي وزو، تقرت، بجاية و الذين حرصوا على تقديم منتوجات تتطابق مع هذه المناسبة.

الحدث الذي يتواصل حتى يوم 12 جانفي الجاري، أشرف على افتتاحه كل من وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، والي العاصمة عبد القادر زوخ، وممثلون عن مديرية الثقافة لولاية الجزائر، كان في أجواء احتفالية ميزتها أنغام فرقة “ايذبالن”، يستعرض التراث الأمازيغي الأصيل، بتنوعه وثرائه.

ميهوبي وفي كلمته، ركز على أهمية مثل هذه التظاهرات الثقافية التي تقام احتفالا بيناير مشيرا أنها فرصة مثلى للجمهور من أجل التواصل مع تراثه و تاريخيه و الاعتزاز بهويته بكل أبعادها العربية و الامازيغية و الإنسانية…”.

ص ك