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تركيا تمنع عشرات “الحراڨة” الجزائريين من التسلل نحو أوروبا

من بين 59 مهاجرا :
تركيا تمنع عشرات “الحراڨة” الجزائريين من التسلل نحو أوروبا

eldjazair 6 أغسطس 2018 الحدث اضف تعليق 143 زيارة

تمكنت قوات الأمن التركية من ضبط 59 مهاجرا غير شرعيا في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد،وحسب ما كشفت عنه جهات إعلامية نقلا عن مصادر أمنية أن أفراد دورية بقضائي “بوسنة كوي” و”مريج” قبضوا على المهاجرين، مشيرة إلى أنهم يحملون جنسيات العراق وفلسطين وليبيا والجزائر وأفغانستان وباكستان والصومال، وقد تم نقل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في ولاية أدرنة، عقب استكمال الإجراءات القانونية معهم،من اجل تحويلهم إلى بلدانهم قريبا.
رزاقي. جميلة

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