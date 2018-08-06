تمكنت قوات الأمن التركية من ضبط 59 مهاجرا غير شرعيا في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد،وحسب ما كشفت عنه جهات إعلامية نقلا عن مصادر أمنية أن أفراد دورية بقضائي “بوسنة كوي” و”مريج” قبضوا على المهاجرين، مشيرة إلى أنهم يحملون جنسيات العراق وفلسطين وليبيا والجزائر وأفغانستان وباكستان والصومال، وقد تم نقل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في ولاية أدرنة، عقب استكمال الإجراءات القانونية معهم،من اجل تحويلهم إلى بلدانهم قريبا.

رزاقي. جميلة