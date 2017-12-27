الأربعاء , ديسمبر 27 2017
الرئيسية / العالم / تركيا تشتري صواريخ “إس-400” بـ2.5 مليار دولار

تركيا تشتري صواريخ “إس-400” بـ2.5 مليار دولار

yassin bouras 27 ديسمبر 2017 العالم اضف تعليق 38 زيارة

ذكر سيرغي تشيميزوف، رئيس مجموعة روستيك الروسية الحكومية، أن بلاده ستمد تركيا بأربع وحدات من منظومة “إس-400” للصواريخ “أرض- جو”، مقابل 2.5 مليار دولار، في إطار صفقة تم الانتهاء تقريبا من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

وأضاف تشيميزوف، في تصريح لصحيفة “كومرسانت”، الأربعاء،ـ أن تركيا ستدفع 45 في المئة من التكلفة مقدما، بينما ستمنحها روسيا قروضا تغطي باقي التكلفة. وتوقع أن تبدأ موسكو تسليم أول الوحدات في مارس 2020، وفق ما نقلت “رويترز”. وأججت الصفقة قلقا في الغرب بالنظر إلى كون تركيا عضوا في حلف شمال الأطلسي، إذ لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف.  وأوضح تشيميزوف أن تركيا أول من سيملك منظومة صواريخ “إس-400” المتطورة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وأشار إلى أن وزارتي المالية في روسيا وتركيا أكملتا بالفعل المحادثات الخاصة بتمويل الصفقة، وأنه لم يتبق سوى المصادقة على الوثائق النهائية.

المصدر: وكالات

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

إنقاذ 364 مهاجرا في المتوسط

أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، كانوا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super