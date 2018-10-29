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تركيا تدين سماح السلطات اليونانية لإرهابي بمغادرة محبسه

كان عضوا في منظمة "17 نوفمبر الثورية" الإرهابية اليسارية المتطرفة:
تركيا تدين سماح السلطات اليونانية لإرهابي بمغادرة محبسه

yassine yassine 29 أكتوبر 2018 الحدث, العالم اضف تعليق 227 زيارة

أدانت الخارجية التركية، اليوم الإثنين، سماح السلطات اليونانية مجددًا لسجين إرهابي ارتكب جرائم بحق دبلوماسيين أتراك، مغادرة محبسه لعدة أيام.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول سماح السلطات اليونانية، لمغادرة الإرهابي المسجون “ديميتريس كوفوديناس” العضو في منظمة “17 نوفمبر الثورية” الإرهابية (يسارية متطرفة)، من محبسه، لمدة 4 أيام. ويقضي كوفوديناس عقوبة بالسجن المؤبّد؛ على خلفية إدانته في 1991 بجريمة اغتيال الملحق الصحفي في السفارة التركية بأثينا، جتين كوركو، ومحاولة اغتيال مستشار السفارة التركية في أثينا، دنيز بولوك باشي. كما أدين أيضا في 1994، بالمشاركة في اغتيال مستشار السفارة التركية في أثينا، خلوق سباهي أوغلو.

وشدد البيان على أنّ “إبداء مثل هذا التسامح تجاه الإرهابي يستبطن عدم احترام لذكرى دبلوماسيينا الشهداء وعائلاتهم”. وأكدت الخارجية أن استفادة متطرف كالإرهابي كوفوديناس، من هذه الأنظمة (مغادرة السجن) لا يتماشى مع مكافحة الإرهاب. يشار أن السلطات اليونانية منحت الإرهابي كوفوديناس، أمس الأحد، إذنا بمغادرة محبسه لمدة 4 أيام.

وكانت السلطات اليونانية منحت للمرة الرابعة، ديميتريس كوفوديناس، إذنا للخروج من محبسه، نهاية أوت الماضي.

المصدر: الاناضول

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