تركيا تجدد دعمها للنظام الإيراني وترفض تغييره

أعلنت الحكومة التركية رفضها تغيير السلطة الحاكمة في إيران، في وقت يواجه النظام هناك أكبر احتجاجات ضده في عشر سنوات. وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، الأربعاء، في تغريدة له على تويتر إن أنقرة تعارض تولي وتغيير السلطة في بلد ما عن طريق التدخلات الخارجية، أو استخدام العنف، أو الطرق المخالفة للدستور والقوانين، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وأضاف بوزداغ أن الهدوء والسلم والاستقرار في إيران مهم بالنسبة إلى إيران وشعبها والمنطقة. ودعا المتحدث التركي الشعب الإيراني إلى “التحرك بحكمة وحذر أمام التحريض والاستفزازات المخطط لها”. وتتبنى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان موقفا داعما للسلطات الإيرانية ضد احتجاجات سلمية خرجت منددة بالأوضاع الاقتصادية والسياسة التي تنتهجها الحكومة. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت بيانا في وقت سابق أعربت فيه عن قلقها من المظاهرات، ودعت دول العالم إلى عدم التدخل في شؤون إيران الداخلية.

وبدأت المظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر وامتدت إلى 40 مدينة، من بينها العاصمة طهران.

واستخدمت السلطات الإيرانية العنف في قمع المحتجين، مما أسفر عن مقتل 21 مدنيا على الأقل، واعتقلت المئات في عشرات المدن.

المصدر: سكاي نيوز