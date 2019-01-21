ترقية 451 إلى أستاذ للتعليم العالي من أصل 595 أستاذ

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ترقية 451 أستاذ محاضر “أ” إلى أستاذ للتعليم العالي من أصل 595 أستاذ

وحسبما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة، فقد اجتمعت اللجنة الجامعية الوطنية لترقية الأساتذة من رتبة استاذ محاضر “أ” إلى أستاذ التعليم العالي

يومي السبت والأحد بمقر الوزارة

وأعلن الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن النتائج الاجمالية للدورة 41 لهذه للجنة الجامعية الوطنية لترقية الأساتذة

وفي ختام أشغالها،تّم ترقية 451 إلى أستاذ للتعليم العالي من أصل 595 أستاذ محاضر (أ) مترشح، أي بنسبة 95.75 بالمائة

رزاقي.جميلة