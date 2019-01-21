الإثنين , يناير 21 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / ترقية 451 إلى أستاذ للتعليم العالي من أصل 595 أستاذ

ترقية 451 إلى أستاذ للتعليم العالي من أصل 595 أستاذ

Djalila Rezzaki 21 يناير 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 63 زيارة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ترقية 451 أستاذ محاضر “أ” إلى أستاذ للتعليم العالي من أصل 595 أستاذ

وحسبما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة، فقد اجتمعت اللجنة الجامعية الوطنية لترقية الأساتذة من رتبة استاذ محاضر “أ” إلى أستاذ التعليم العالي

يومي السبت والأحد بمقر الوزارة

وأعلن الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن النتائج الاجمالية للدورة 41 لهذه للجنة الجامعية الوطنية لترقية  الأساتذة

وفي ختام أشغالها،تّم ترقية 451 إلى أستاذ للتعليم العالي من أصل 595 أستاذ محاضر (أ) مترشح، أي بنسبة 95.75 بالمائة

رزاقي.جميلة

الوسوم

عن Djalila Rezzaki

شاهد أيضاً

الفريق قايد صالح يزور الناحية العسكرية الأولى غدا

يقوم الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super