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ترحيل 80 عائلة من بلوزداد إلى الدويرة غدا

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ترحيل 80 عائلة من بلوزداد إلى الدويرة غدا

Djalila Rezzaki 28 ديسمبر 2018 الحدث, المحلي اضف تعليق 115 زيارة

سيتم ترحيل 80 عائلة، قاطنة بعمارات مهددة بالإنهيار، ببلدية بلوزداد بالعاصمة، إلى سكنات إجتماعية بالدويرة، غدا السبت

وحسب ما صرحه، رئيس بلدية بلوزداد، محمد عمامرة،  تعتبر هذه العملية، ثالث عملية ترحيل في بلوزداد في ظرف عام

وأشار أنه سيتم إعادة إسكان، 80 عائلة من بلوزداد، قاطنة ببنايات مهددة بالإنهيار، بسكنات إجتماعية بالدويرة

وسيستفيد من السكنات كل من العائلات القاطنة بالعمارات  46،31،18،8،33 بسرفنتاس، عمارة رقم 82 بروشاي بوعلام

بالإضافة للعائلات القاطنة بعمارات 24،22، 18b، 18c، بجيلالي منور، وعمارة رقم 7 بصادق لفقير

كما ستتوسع قريبا، عملية الترحيل إلى أحياء أخرى، كحي عبد القادر شعال وشيخ الكمال، وعبد الرحمان حماوي، وعلي حميد، وأحياء أخرى من بنايات مهددة بالإنهيار، وأقبية وأسطح في كل أنحاء البلدية

رزاقي.جميلة 

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