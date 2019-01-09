ترحيل 4479 جزائريا من اسبانيا ما بين 2013 و2017

كشف تقرير عن السلطات الإسبانية أنها رحلت بين 2013 و2017، 31ألف مهاجر سري مغربي

و4479 جزائريا ليحتلوا بذلك المرتبة الثانية، علما أن عدد المهاجرين السريين الجزائريين الواصلين إلى إسبانيا سنة 2017 كان أكثر من نظرائهم المغاربة، فيما حل السنغاليون بالمرتبة الثالثة بـ757 مرحلا، والنيجريون، رابعا، بـ608 مرحل؛ والماليون، خامسا، بـ231 مرحلا؛ وفق ما جاء في تقرير وزارة الداخلية الإسبانية التي نشرت صحيفة “إلباييس” بعض تفاصيله

المصدر ذاته أعزى ارتفاع عدد المرحلين إلى المغرب والجزائر، إلى وجود اتفاقيات ثنائية بين الرباط ومدريد (اتفاق 1992 و2006)، وبين الجزائر ومدريد يقضي بترحيل كل مغربي وجزائري يقيم بشكل غير قانوني فوق التراب الإسباني .

وبخصوص عدد المرحلين في كل سنة ما بين 2013 و2017، يكشف التقرير ترحيل 7487 مغربيا و833 جزائريا سنة 2013، و6351 مغربيا و841 جزائريا سنة 2014، و5825 مغربيا و797 جزائريا سنة 2015، و5327 مغربيا و889 جزائريا سنة 2016، و5842 مغربيا و1119 جزائريا سنة 2017

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