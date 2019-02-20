كشف موقع Speedtest المختص بقياس سرعة الأنترنت أرقاما صادمة عن الدول العربية لشهر جانفي 2019 من حيث سرعة الأنترنت الثابت، منها الجزائر، واعتبر موقع “speedtest” الجزائر من الدول الأبطأ عربيا في سرعة تدفق الأنترنيت، بـ 4.09 ميغابيت، متفوقة على موريتانيا التي سرعة التحميل في هذا البلد 3.46 ميغابيت تليها اليمن بـ 3.23 ميغابيت.

واحتلت دول الخليج مراتب متقدمة عالميا وعربيا، حيت تصدرت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيا، بقوة سرعة تدفق الأنترنيت 54.98 ميغابيت، تليها قطر بسرعة تدفق 34.30 ميغابيت، ثم السعودية بـ 30.40 ميغابيت، تليها الأردن بـ27.66 ميغابيت، الكويت 23.39 ميغابيت، سلطنة عمان 21.40 ميغابيت، ومن ضمن الدول العربية، الأبطأ في سرعة تدفق الأنترنيت لبنان بسرعة 7.35 ميغابيت، تليها ليبيا بـ 6.80 ميغابيت، ثم مصر بـ 6.51 ميغابيت، تليها الجزائر، موريتانيا، اليمن.

رزاقي.جميلة