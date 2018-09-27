حذر محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة «أوبك»، من إخفاق المنظمة والدول غير الأعضاء في التعاون فيما بينها، مشيرا إلى أن الإخفاق في ذلك قد يفضي إلى الأزمة تلو الأخرى، خصوصا مع ازدياد المحاذير من آثار الحروب التجارية على الطلب النفطي، و تراجع الإمدادات المتوقَّع في ظل العقوبات الأميركية الوشيكة على النفط الإيراني.

وقال باركيندو أول أمس، خلال مناسبة تنظمها شركة النفط والغاز الإسبانية (ثيبسا) في مدريد، ، إنه “من المهم أن تتعاون (أوبك) والدول غير الأعضاء فيها بحيث لا ننزلق من أزمة إلى أخرى”، وقال باركيندو مستشهداً بتقرير توقعات سوق النفط العالمية في المدى الطويل الذي أصدرته «أوبك» يوم الأحد، إنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على الطاقة ب 33% حتى عام 2040. موضحاً أن النفط سيظل يضطلع بدور مهيمن في مزيج الطاقة في المستقبل المنظور.

من جهة أخرى، قال مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة النفط والطاقة الفرنسية «توتال» أول أمس، إن عجز النفط في آسيا سيزيد إلى 35 مليون برميل يومياً بحلول 2025، بارتفاع نسبته نحو 30% عن المستوى الحالي البالغ 27 مليون برميل يومياً، مما سيعزز اختلالات تدفقات التجارة العالمية.

وقال توماس وايميل رئيس التجارة والشحن في الشركة، إنه في الوقت ذاته ستنخفض واردات أوروبا 10 ملايين برميل يومياً، بينما ستزيد الصادرات من أميركا الشمالية والشرق الأوسط، وذكر وايميل خلال مؤتمر «البترول لآسيا والمحيط الهادي» في سنغافورة، أن الولايات المتحدة ستصدّر النفط الصخري، لكن مصافيها ستواصل استيراد درجات الخامات العالية الكبريت المتوسطة والثقيلة. وأضاف أن التغييرات التنظيمية مثل القواعد التي ستطبقها المنظمة البحرية الدولية عام 2020، والتي ستضع سقفاً لمحتوى الكبريت في وقود السفن، ستكون محركاً آخَر للنمو وتغير التدفقات التجارية.

وقال وايميل: «تدفقات زيت الوقود ستنخفض. في الوقت ذاته ستحتاج صناعة الشحن إلى نواتج التقطير… لذا ستجذب أوروبا وسنغافورة المزيد من نواتج التقطير». وأشار إلى أن الطلب سيزيد على الخام الخفيف المنخفض الكبريت، بينما ستحتاج الخامات الثقيلة العالية الكبريت إلى مصافٍ متطورة تعالجها.

ترامب يواصل تهديداته…

بالمقابل واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجمه على منظمة أوبك، حيث قال اول امس بأنها “تنهب” باقي دول العالم، ودعاها إلى الكف عن رفع أسعار النفط. وقال ترامب في كلمته أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن “دول أوبك، كالعادة تنهب باقي دول العالم، وهذا لا يعجبني”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نحن نحمي الكثير من تلك الدول مقابل لا شيء، وهي تستفيد منا وتحدد لنا أسعارا مرتفعة للنفط، وهذا ليس جيدا”، وتابع ترامب قائلا: “نريد منهم أن يكفوا عن زيادة الأسعار ونريد أن يبدأوا بتخفيض الأسعار، وعليهم أن يساهموا بقسط ملموس في الحماية العسكرية من الآن”، مؤكدا: “نحن لن نتسامح مع الأسعار المرتفعة”، وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج للطاقة عالميا ومستعدة لتصدير النفط والفحم والغاز الطبيعي.

عمر ح