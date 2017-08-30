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ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية لمواجهة اعصار هارفي

nesrine mahfouf 26 أغسطس 2017 الحدث, العالم تعليق واحد 53 زيارة

عرب وعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة حالة الطوارئ الطبيعية بطلب من حاكم تكساس، في خطوة تتيح لهذه الولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفدرالية في مواجهة الإعصار هارفي الذي سيبدأ بعد ساعات باجتياح المنطقة الساحلية بأسرها مهددًا بإغراقها بفيضانات كارثية.

وقال ترامب في تغريدة انه “بناء على طلب حاكم تكساس فقد وقعت قرار إعلان حالة الطوارئ الطبيعية الذي يطلق العنان للمساعدة الحكومية بكامل قوتها!”.

ومع اقترابه من الساحل الجنوبي للولايات المتحدة ازداد هارفي قوة ليصبح إعصارًا من الدرجة الرابعة (على سلم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة.

ولكن الخطر الأكبر لا يتمثل بالإعصار نفسه بل بكمية المتساقطات الضخمة التي يتوقع ان يتسبب بها والتي تخشى السلطات ان تؤدي إلى فيضانات كارثية.

ويتوقع ان يؤدي الإعصار إلى هطول كميات ضخمة من الأمطار قد تصل في بعض المناطق إلى 1,2 متر، كما يتوقع ان يتسبب بارتفاع مستوى البحر بأكثر من أربعة أمتار في بعض الأماكن، بحسب مراكز الأرصاد الجوية.

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عن nesrine mahfouf

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تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    29 أغسطس 2017 في 12 h 04 min

    Ouragan Harvey punition d’ ALLAH. ALLAH a punit Usa par ces ouragans Harvey Sandy Katrina pour leurs crimes en Irak en Syrie en Afghanistan et leur aide a israél si Donald Trump et les américains ne convertissent pas a l’islam 29.8.2017 ALLAH extermine Usa par un ouragan pire Harvey séisme plus 7 tsunami volcan déluge de Noé les tornades les foudres violent feu de forêt astéroïde et les météorites si la fin du monde aux êtres humains de se convertir a l’islam urgent pour éviter l’enfer.

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