ترامب يعلن حالة الطوارئ الطبيعية لمواجهة اعصار هارفي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة حالة الطوارئ الطبيعية بطلب من حاكم تكساس، في خطوة تتيح لهذه الولاية الجنوبية الاستفادة من إمكانيات الحكومة الفدرالية في مواجهة الإعصار هارفي الذي سيبدأ بعد ساعات باجتياح المنطقة الساحلية بأسرها مهددًا بإغراقها بفيضانات كارثية.

وقال ترامب في تغريدة انه “بناء على طلب حاكم تكساس فقد وقعت قرار إعلان حالة الطوارئ الطبيعية الذي يطلق العنان للمساعدة الحكومية بكامل قوتها!”.

ومع اقترابه من الساحل الجنوبي للولايات المتحدة ازداد هارفي قوة ليصبح إعصارًا من الدرجة الرابعة (على سلم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح تبلغ سرعتها 215 كلم/ساعة.

ولكن الخطر الأكبر لا يتمثل بالإعصار نفسه بل بكمية المتساقطات الضخمة التي يتوقع ان يتسبب بها والتي تخشى السلطات ان تؤدي إلى فيضانات كارثية.

ويتوقع ان يؤدي الإعصار إلى هطول كميات ضخمة من الأمطار قد تصل في بعض المناطق إلى 1,2 متر، كما يتوقع ان يتسبب بارتفاع مستوى البحر بأكثر من أربعة أمتار في بعض الأماكن، بحسب مراكز الأرصاد الجوية.