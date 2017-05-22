الشعب الإيراني يختار الحوار مع الغرب على المواجهة من خلال انتخاب روحاني لعهدة رئاسية ثانية في الوقت الذي سيلقي الرئيس الامريكي ترامب غدا خطابا لقادة الدول العربية والإسلامية حول رؤية سلمية للإسلام هذا الخطاب يأتي عشبة بداية شهر رمضان وهل سيكون الخطاب واختيار روحاني رئيسا مؤشر انفتاح أم هو هدنة مؤقتة.
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ترامب يتوجه بخطاب إلى العالم الإسلامي عشية شهر رمضان
ترامب يتوجه بخطاب إلى العالم الإسلامي عشية شهر رمضان
الشعب الإيراني يختار الحوار مع الغرب على المواجهة من خلال انتخاب:
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