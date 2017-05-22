الإثنين , مايو 22 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / العالم / الشعب الإيراني يختار الحوار مع الغرب على المواجهة من خلال انتخاب:
ترامب يتوجه بخطاب إلى العالم الإسلامي عشية شهر رمضان

الشعب الإيراني يختار الحوار مع الغرب على المواجهة من خلال انتخاب:
ترامب يتوجه بخطاب إلى العالم الإسلامي عشية شهر رمضان

ahcen khellas 20 مايو 2017 العالم تعليق واحد 33 زيارة

الشعب الإيراني يختار الحوار مع الغرب على المواجهة من خلال انتخاب روحاني لعهدة رئاسية ثانية في الوقت الذي سيلقي  الرئيس الامريكي ترامب غدا خطابا لقادة  الدول العربية والإسلامية حول رؤية سلمية للإسلام هذا الخطاب يأتي عشبة بداية شهر رمضان وهل سيكون الخطاب واختيار روحاني رئيسا مؤشر انفتاح أم هو هدنة مؤقتة.

الوسوم

عن ahcen khellas

شاهد أيضاً

تحادث هاتفيا مع الرئيس بوتفليقة:
ماكرون يدعو إلى تطبيق اتفاق السلام الموقع في الجزائر

تحادث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عشية زيارته إلى مالي …

تعليق واحد

  1. mehdi mountather
    21 مايو 2017 في 14 h 55 min

    Au président Rohani de mettre fin en chiisme code satanique le 21 Mai 2017 pour éviter les punitions d’ALLAH a Téhéran et d’autres villes iraniens séisme plus 7 tsunami volcan déluge météorite le Coran sauveur de l’Iran pas l’imam mehdi imam mehdi ne vient jamais parce qu’il n’existe pas

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super