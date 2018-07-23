ارتفعت قيمة الصادرات خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي و نهاية جوان بنسبة 12.56 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية في حين تراجع العجز التجاري الى 47.75 بالمائة.

وحسب إحصائيات مصالح الجمارك، فقد ارتفعت الصادرات في الفترة ما بين شهر جانفي إلى نهاية جوان من السنة الجارية إلى 19.828 مليار دولار مقابل 17.616 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2017 ، أي بزيادة قيمتها 2.21 مليار دولار وبنسبة 12.56 بالمائة.

وفي نفس السياق، أوضح المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات CNIS،عن تراجع للواردات ،حيث قدرت خلال السداسي الأول ب22.784 مليار دولار ،مقابل23.273 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض قيمته 489 مليون دولار و نسبة -2,1%

من جانب آخر، قدر العجز التجاري للجزائر ب 2.956 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة مقابل 5.657 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 ، أي بانخفاض نسبته 47.75 بالمائة.أما بشأن الصادرات ،فان نسبة التغطية للواردات بلغت 87%مقابل 76% خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.

ورغم تراجع العجز التجاريب47.75 بالمائة إلا انه يبقى متواصلا، ولم تشفع إجراءات ضبط التجارة الخارجية ومنع قائمة كبيرة من المنتجات للدخول إلى السوق الوطنية سوى في تقليص تكلفة الواردات الوطنية بشكل طفيف، حيث بلغت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2018 أكثر من 22.78 مليار دولار، على الرغم من تراجعها بقيمة 489 مليون دولار.

رزيقة.خ