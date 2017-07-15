تراجع عدد المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من شهادات الإعفاء من الحقوق الجمركية المسلمة من قبل مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر جوان المنصرم إلى 217 متعامل مقارنة بعدد الشهادات المسلمة في شهر ماي و التي وصلت حينها الى 359 شهادة، حسبما علم يوم الخميس عن مصدر من المديرية.

وأوضح المصدر انه و في اطار حصيلة عملية الاستيراد في إطار الاعفاء من الحقوق الجمركية خلال شهر جوان المنصرم بلغ عدد الشهادات المسلمة لمتعاملين اقتصاديين 217 شهادة مقابل 359 شهادة مسلمة خلال شهر ماي. و شملت الشهادات المقدمة خلال الشهر المنقضي 182 متعاملا في الاتحاد الاوروبي و 35 متعاملا من المنطقة العربية.

فيما شملت ذات الحصيلة شهر ماي 313 متعامل من منطقة الاتحاد الأوروبي و 46 متعاملا من المنطقة العربية , يضيف المصدر .

ايداع 2338 ملف للاستفادة من الإجراء الضريبي

وفاق عدد الملفات المودعة للاستفادة من هذا الإجراء الضريبي 2338 ملف منها 2174 ملف خاص بمنطقة الاتحاد الأوروبي والبقية للمنطقة العربية ب 164 ملف وقد تمت معالجة جميع تلك الملفات من قبل المصالح المختصة بمديرية التجارة ليتم رفض 212 منها، حسب ذات المصدر.

21 متعامل اقتصادي تونسي يطالب بشهادة الاعفاء الجمركي

و بالنسبة للتعاملات الاقتصادية الخاصة بدولة تونس فقد تم تسجيل 21 طلبا من متعاملين اقتصاديين راغبين في الاستفادة من شهادة الإعفاء الجمركي من اجل إعادة بيع منتجاتهم بالجزائر على حالها , و استفاد 5 متعاملين من هذا الإجراء خلال الفترة المشار اليها .

ازيد من 34 الف تدخل من قبل أعوان الرقابة و قمع الغش

وأورد المصدر من جهة أخرى أنه و خلال نفس الفترة تم تسجيل 34055 تدخل من قبل أعوان الرقابة و قمع الغش عبر الأسواق و المحلات التجارية بالعاصمة تم على اثره رفع 5871 مخالفة منها ما حرر بخصوصه 5815 محضر سيحال للجهات القضائية من اجل الفصل فيها .

2054 محضر خاص بالمنتوجات

وسجل 2054 محضر من مجموع المحاضر التي حررها أعوان مديرية التجارة خلال نفس الفترة بالنسبة للمنتوجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك متبوعة بمحاضر ممارسة التجارة بطريقة غير شرعية ب 1317 ملف وكذا محاضر عدم اعلام المستهلك ب 2188 ملف.

تسجيل ازيد من 3600 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية

و فاق عدد المخالفات المرتكبة و الخاصة بالممارسات التجارية 3600 مخالفة مقابل ما يزيد عن 2200 مخالفة تخص تدخلات قمع الغش. فيما بلغ عدد اقتراحات الغلق 186 اقتراحا لمحلات تجارية مقابل 99 اقتراح شهر خلال شهر ماي، يضيف المصدر.

نسرين محفوف