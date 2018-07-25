يبدو أن تونس لم تعد الوجهة السياحية المفضلة للكثير من الجائرين، فقد سجل تراجع للمواطنين المتنقلين إلى تونس عبر الحدود البرية بشكل ملحوظ بعد شهر رمضان، وهو الوضع الذي دفع بشركة تسيير واستغلال المحطات البرية إلى إلغاء كافة الرحلات والإبقاء على واحدة أسبوعيا بالخروبة وأخرى يوميا بعنابة.

وقال المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطات البرية ومدير محطة النقل البري بالخروبة، في حوار مع موقع الكتروني، انه تم بالفعل تسجيل تراجع كبير في عدد الجزائريين المتجهين عبر الحافلات وسيارات الطاكسي إلى تونس لتقضية موسم الاصطياف، منذ نهاية رمضان الماضي، وهو ما دفع بالمحطات البرية بكل من الخروبة وعنابة إلى إلغاء كافة الرحلات والإبقاء على رحلة واحدة أسبوعيا من العاصمة وأخرى يوميا من ولاية عنابة، بعدما كانت تبرمج رحلة يوميا يتنقل فيها 20 شخص بمعدل 140 شخص يتنقل من العاصمة إلى تونس برا كل أسبوع.

أما عن الرحلات المتجهة من عنابة نحو تونس، فقد تراجعت من 3 رحلات إلى رحلة يوميا ، مشيرا إلى أنه أصبح يتنقل كل أسبوع 140 جزائري بدلا من 420 جزائري كانوا يتنقلون في السابق.

وعن الإحصائيات الخاصة بعدد المتنقلين عبر هتين المحطتين منذ 17 جوان الماضي، أي مباشرة بعد شهر رمضان وعيد الفطر، فقد قدرها المتحدث بـ840 شخصا فقط، وهو ما يعد تراجعا كبيرا مقارنة مع السنة الماضية أين تنقل في نفس الفترة أزيد من 2000 شخص إلى تونس برا، عبر وسائل النقل الجماعي ، وهو ما يدل على تغيير الجزائريين وجهتهم من هذا البلد الجار إلى وجهات أخرى، وفي مقدمتها تركيا، أين عادت الحركة السياحة للجزائريين لهذا البلد خلال هذه الطائفة، بعد أن شهدت تذبذبا خلال العامين الماضيين بفعل الوضع الأمني بتركيا بسبب الهجمات الإرهابية التي كانت تطال عدد من المناطق و الأماكن السياحية، و التي راح ضحيتها العشرات من السياح الأجانب و المواطنين الأتراك، وهو ما دفع بالجائرين آنذاك إلى شد الرحال إلى تونس رغم أن هذه الأخيرة هي الأخرى شهدت هجمات إرهابية في المدن السياحية، إلا أن الجزائريين استمروا في تمسكهم في دعم السياحة التونسية، غير أن بعض الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الوطنية وكذا بعض السياح الجزائريين بخصوص معاملة الجزائريين في تونس و تفضيل الأجانب الآخرين عنهم، كان على ما يبدو السبب الرئيسي لعزوف الجزائريين عن تونس لهذه الطائفة رغم تأكيدات القائمين على السياحة بتونس أن هذه الإخبار “غير صحيحة”.

رزيقة.خ