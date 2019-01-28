تراجع سوق النفط ب1 بالمائة

سجلت أسواق النفط اليوم الاثنين تراجعاً في أسعارها بنحو 1 بالمائة في بداية تعاملات الأسبوعي متأثرة برفع عدد الحفارات النفطية التابعة لشركات الطاقة الأمريكية للمرة الأولى هذا العام.

وفي التعاملات المبكرة الاثنين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا وبنسبة 1 بالمائة لتصل إلى 61,03 دولار للبرميل كما انخفضت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 56 سنتا وبنسبة 1 بالمائة أيضاً عن آخر تسوية لتبلغ 53,13 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في آخر تعاملات الأسبوع الماضي يوم الجمعة حيث أنهى خام برنت الجلسة عند 61,64 دولار للبرميل مرتفعاً 55 سنتا وبنسبة 0,9 بالمائة في حين أغلق الخام الأمريكي عند 53,69 دولار للبرميل بزيادة 56 سنتا وبنسبة 1,05 بالمائة.