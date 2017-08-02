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تراجع سعر صرف الدينار مقابل الاورو

انخفض بنسبة 20 في المائة:
تراجع سعر صرف الدينار مقابل الاورو

eldjazair 2 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 21 زيارة

سجل سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الاورو انزلاقا جديدا، حيث كشفت آخر تداولات الدينار الجزائري رسميا لدى بنك الجزائر عن بلوغ مستوى 128.1045 دينار للأورو لدى البيع و128.0542 دينار جزائري لدى الشراء و يعد مستنوى قياسي جديد تبلغه العملة الوطنية مقابل العملة الأوروبية الموحدة،في حين بلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار 108.5723 لدى البيع و 108.5573 لدى البيع ،كما بلغ سعر صرف الدينار مقابل الجنيه الاسترليني 143.6902 دينار لدى البيع و 143.6133 دينار لدى الشراء.
و ياتي تسجيل هذه التقلبات في سعر صرف الدينار في وقت كشفت فيه مؤخرا السلطة النقدية الرئيسية اي بنك الجزائر على لسان محافظها محمد لوكال عن تسجيل انخفاض في قيمة الدينار بنسبة 20 في المائة ،في وقت يتوقع تعمد الحكومة على مراجعة سعر صرف الدينار المرجعي في قانون المالية 2018 الى نحو 110 دينار مقابل الدولار .
ق.و

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