رافع أمس، وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري لأجل العمل على رفع حجم التبادل التجاري مع الجزائر معتبرا إياه ضعيفا بعد أن تراجع في الآونة الأخيرة رغم المؤهلات الاقتصادية و السياحية التي تتوفر عليها الجزائر.

وكشف الوزير الإماراتي في افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية الـ 14، أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين التي شهدت تراجعا “من 913 مليون دولار في 2014 إلى ما يقارب 596 مليون دولار سنة 2017″، مشددا على ضرورة إعادة النظر في التبادل التجاري بين البلدين، منوها في هذا الشأن بالمؤهلات التي يتوفر عليها الجانبان في قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السنة المنصرمة كانت قد عرفت إحصاء “نحو 70 ألف سائح جزائري زاروا دولة الإمارات” و هو الرقم الذي تطمح بلاده إلى رفعه.

بالمقابل، وفي مجال العلوم و التكنولوجيا، ركز الوزير الإماراتي على الأهمية التي يكتسيها الاقتصاد المعرفي القائم على عنصر الابتكار، و هو المجال الذي قد يشكل فضاء آخرا للتعاون الثنائي خاصة في قطاعات التعدين و المياه و الصحة والأبحاث الفضائية.

أما على الصعيد السياسي، فقد سجل المسؤول الإماراتي “التقارب” الحاصل بين البلدين فيما يتعلق بسياساتهما الخارجية تجاه المنظومة العربية، خاصة فيما يخص القضايا الفلسطينية والليبية والسورية، و هو التوافق الذي أكد أن بلاده تتطلع إلى المزيد منه خاصة في ظل التحديات المطروحة على الساحة الإقليمية و الدولية.

بالمقابل، ذكر أيضا بسياسة بلاده المرتكزة على “إرساء و تنسيق دعائم العمل العربي المشترك القائم على التعاون و التضامن و الاحترام و الابتعاد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.وفي هذا الشأن، قال الوزير الإماراتي بأن بلاده “تتطلع الى التنسيق مع الجزائر التي تحظى بالاستقرار و التعلم منها خاصة و أنها قد مرت بتحديات كبيرة تمكنت من رفعها”، داعيا إلى “تسخير الأدوات الدبلوماسية لخدمة المصالح المشتركة بين الدولتين على المستويات الاقتصادية و السياسية و الثقافية”، كما طلب من الجزائر دعم بلاده في ترشحها على مستوى المؤسسات الدولية على غرار بعض هياكل الأمم المتحدة و المنظمة العالمية للطيران المدني.

عمر ح