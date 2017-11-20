بلغ العجز التجاري 5. 9 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى لسنة 2017 مقابل 4. 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي تراجع بنحو 34 بالمئة، حسبما علمته وأج لدى الجمارك.

و ارتفعت قيمة الصادرات إلى 67. 28 مليار دولار مقابل 5. 24 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2016 (+1. 17 بالمئة)، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء للجمارك.

و انخفضت قيمة الواردات بشكل طفيف مع استقرارها في 18 .38 مليار دولار مقابل 88. 38 مليار دولار (-8. 1 بالمئة)، حسب نفس المصدر.

أما نسبة تغطية الواردات بالصادرات، انتقلت إلى 75 بالمئة مقابل 63 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.