الإثنين , نوفمبر 20 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / بلغ 5. 9 مليار دولار بعدما كان 4. 14 مليار في 2016:
تراجع العجز التجاري في الأشهر العشرة الأولى لـ 2017

بلغ 5. 9 مليار دولار بعدما كان 4. 14 مليار في 2016:
تراجع العجز التجاري في الأشهر العشرة الأولى لـ 2017

eldjazair 20 نوفمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 11 زيارة

بلغ العجز التجاري 5. 9 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى لسنة 2017 مقابل 4. 14 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي تراجع بنحو 34 بالمئة، حسبما علمته وأج لدى الجمارك.
و ارتفعت قيمة الصادرات إلى 67. 28 مليار دولار مقابل 5. 24 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2016 (+1. 17 بالمئة)، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء للجمارك.
و انخفضت قيمة الواردات بشكل طفيف مع استقرارها في 18 .38 مليار دولار مقابل 88. 38 مليار دولار (-8. 1 بالمئة)، حسب نفس المصدر.
أما نسبة تغطية الواردات بالصادرات، انتقلت إلى 75 بالمئة مقابل 63 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

عن eldjazair

شاهد أيضاً

‫يوم 24 نوفمبر الجاري‬:
بوليفيا تحتضن القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

‫ستنعقد ببوليفيا أشغال القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super