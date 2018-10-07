انخفضت احتياطات الجزائر من العملة الصعبة إلى 88.61 مليار دولار. وأوضح مصدر من بنك الجزائر-حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية- أن احتياطات الصرف قد تراجعت نهاية جوان الماضي إلى 88.61 مليار دولار مقارنة بـ 97.33 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017 ، أي أنها تقلصت بمبلغ 8.72 مليار دولار في ستة أشهر.

هذا وكان وزير المالية عبد الرحمن راوية، قد توقع أن تصل احتياطيات العملات الأجنبية إلى 85.2 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2018، و 79.7 مليار دولار في عام 2019 قبل الوصول إلى 76.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020 .

من جهة أخرى تقلص العجز في ميزان المدفوعات في النصف الأول من العام الجاري، حيث سجل انخفاض بأكثر من 3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، و قد اظهر ميزان الرصيد الإجمالي للمدفوعات عجزا قدره 7.93 مليار دولار نهاية جوان 2018 مقابل عجز قدره 11.06 مليار دولار بحلول نهاية جوان 2017.

يتكون ميزان المدفوعات من تدفقات البضائع-الصادرات والواردات من السلع- والخدمات ، الإيرادات ، وتحويلات رأس المال والتدفقات المالية بين الجزائر وبقية العالم.

وحسب تدفقات الخاصة بفئة البضائع، فإن عجز الميزان التجاري يقدر بمبلغ 3.58 مليار دولار في النصف الأول من عام 2018 مقابل عجز قيمته 7.9 مليار دولار أمريكي في نهاية جوان 2017 ، أي بانخفاض قدره 54.7 ٪.

ما بالنسبة للخدمات فانخفض العجز إلى 3.8 مليار دولار في نهاية جوان 2018 مقابل عجز قدره 4.35 نهاية جوان 2017، أي بانخفاض قدره 13٪.

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