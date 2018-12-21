تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ أزيد من عام، بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض وتوقعات الطلب على الطاقة بعد أن دفع رفع سعر الفائدة الأمريكية أسواق الأسهم للانخفاض

وانخفض خام برنت 2.60 دولار للبرميل أو 4.5 بالمئة ليصل إلى 54.64 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ شهر سبتمبر 2017، بحسب وكالة رويترز

وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 2.35 دولار للبرميل بما يعادل 4.9 بالمئة إلى 45.82 دولار للبرميل ثم تعافى قليلا إلى 46.50 دولار للبرميل

وصعدت العقود الآجلة للخامين بشدة يوم الأربعاء لكنها تقترب الآن من أدنى مستوياتها في أكثر من 15 شهرا وأقل بأكثر من 30 بالمئة عن أعلى مستوى خلال أعوام والمسجل في بداية أكتوبر تشرين الأول