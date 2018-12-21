تدعيم خلايا الإعلام بالحماية المدنية بالمورد البشري والمادي بداية من 2019

دعا إطارات من الحماية المدنية أمس الخميس بسعيدة إلى استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في وقاية الشباب من المخاطر،و أشار اطارات ذات المصالح في ختام الدورة التكوينية الثالثة حول “تقنيات الاتصال لفائدة ضباط الحماية المدنية المكلفين بالإعلام لولايات غرب الوطن” و المنظم من طرف المديرية العامة للحماية المدنية إلى ضرورة التفاعل المستمر مع الشباب عبر هذه الوسائط الاجتماعية

و أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي في مداخلته حول “بناء وتوزيع النشريات التوعوية” أن مواقع التواصل الاجتماعي تلقى متابعة كبيرة من طرف الشباب مما يستوجب على الضباط المكلفين بالإعلام استغلالها بصورة ايجابية في عملية التوعية و التحسيس

و دعا نفس المتدخل ضباط ذات المصالح إلى الاستعانة في تحسيس هؤلاء الشباب بإنتاج و نشر فيديوهات توعوية و صورا فوتوغرافية واقعية عبر هذه المواقع يكون لها انعكاسا ايجابيا في الحد من الأخطار التي تهدد سلامتهم،و من جانبه دعا المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بذات المديرية العامة العقيد فاروق عاشور في مداخلته حول “الرؤية الجماعية للإعلام” إلى ضرورة التحكم الجيد للضباط المكلفين بالإعلام في التقنيات الجديدة لوسائط التواصل الاجتماعي و استغلالها في توعية الشباب و المواطنين

و أشار الى أن التطور التكنولوجي الحاصل والاقبال الكبير للشباب على استعمال هذه المواقع الاجتماعية يمنح فرصة للمكلفين بالإعلام من أجل تمرير رسائلهم التوعوية على نطاق واسع للتقليل من حوادث المرور وحوادث الاختناقات والمخاطر الناجمة عن الاضطرابات و التقلبات الجوية،و أضاف نفس الإطار أنه سيتم بداية من السنة القادمة تدعيم خلايا الإعلام على مستوى جميع مديريات الحماية المدنية بالمورد البشري و المادي بهدف تطوير العمل التوعوي

رزاقي.جميلة