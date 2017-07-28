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تدشين محطة جديدة لضغط الغاز بحاسي الرمل

تسمح بتعزيز قوة الضخ:
تدشين محطة جديدة لضغط الغاز بحاسي الرمل

eldjazair 28 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 17 زيارة

دشن الرئيس المدير العام لسوناطراك, عبد المومن ولد قدور, يوم الخميس, المحطة الجديدة لضغط الغاز (GR5) بحاسي الرمل التي تسمح بتعزيز قوة ضخ الغاز المنقول بأنبوب الغاز (GR5).
وتعتبر هذه المحطة, التي تقدر طاقتها ب 8ر8 مليار متر مكعب سنويا, المحطة الأساسية الثانية للضغط تسمح بتسريع الغاز المنقول بأنبوب الغاز (GR5) من المنطقة الغازية برقان (أدرار) الى حاسي الرمل (الأغواط) على مسافة 765 كيلومتر.
ويستعمل هذا الأنبوب في استغلال 3 حقول غازية هامة هي رقان و توات وتيميمون.
ويأتي هذا التدشين في إطار زيارة ولد قدور لمنشآت البترولية و الغازية لمجمع سوناطراك بمنطقة حاسي الرمل.
ق.و

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