كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال إيمان هدى فرعون أن اتصالات الجزائر لن تقدم خدمة الربط بشبكة الانترنت بأقل من 2 ميغابيت للثانية الواحدة ،موضحة بأن زبائنها المشتركين بأقل من 2 ميغا سيستفيدون من الحد الأدنى للخدمة دون دفع تكاليف إضافية .
وقالت فرعون لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن أسعار الاشتراك في خدمة الانترنت لزبائن اتصالات الجزائر بقوة 2 ميغابايت للثانية الواحدة ستخفض الى 1.600 دينار جزائري ابتداءا من جانفي المقبل بعدما كانت تكلف الزبون 2.600 دينار جزائري.
زينب بن عزوز