:هدى فرعون تكشف : تخفيض في أسعار الاشتراك في خدمة الإنترنت بداية من شهر جانفي

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال إيمان هدى فرعون أن اتصالات الجزائر لن تقدم خدمة الربط بشبكة الانترنت بأقل من 2 ميغابيت للثانية الواحدة ،موضحة بأن زبائنها المشتركين بأقل من 2 ميغا سيستفيدون من الحد الأدنى للخدمة دون دفع تكاليف إضافية .

وقالت فرعون لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن أسعار الاشتراك في خدمة الانترنت لزبائن اتصالات الجزائر بقوة 2 ميغابايت للثانية الواحدة ستخفض الى 1.600 دينار جزائري ابتداءا من جانفي المقبل بعدما كانت تكلف الزبون 2.600 دينار جزائري.

زينب بن عزوز