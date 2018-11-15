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تخفيض في أسعار الاشتراك في خدمة الإنترنت بداية من شهر جانفي

:هدى فرعون تكشف :
تخفيض في أسعار الاشتراك في خدمة الإنترنت بداية من شهر جانفي

Zineb Ben Azzouz 15 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 159 زيارة

 

 

 

 

 

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال إيمان هدى فرعون أن اتصالات الجزائر لن تقدم خدمة الربط بشبكة الانترنت بأقل من 2 ميغابيت للثانية الواحدة ،موضحة بأن زبائنها المشتركين بأقل من 2 ميغا سيستفيدون من الحد الأدنى للخدمة  دون  دفع تكاليف إضافية .

وقالت  فرعون لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة إن أسعار الاشتراك في خدمة الانترنت لزبائن اتصالات الجزائر  بقوة 2 ميغابايت للثانية الواحدة ستخفض الى 1.600 دينار جزائري ابتداءا من جانفي المقبل بعدما  كانت تكلف الزبون 2.600 دينار جزائري.

 زينب بن عزوز

 

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