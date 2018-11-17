كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، بأنّ اتصالات الجزائر لن تقدم خدمة الربط بشبكة الانترنت بأقل من 2 ميغابيت للثانية الواحدة ابتداء من السنة القادمة، موضحة بأنّ زبائنها المشتركين بأقل من 2 ميغا سيستفيدون من الحد الأدنى للخدمة دون دفع تكاليف إضافية انطلاقا من جانفي 2019.

وفي مداخلة لها عبر الإذاعة الوطنية أكدت الوزيرة أن “تدفق الإنترنت لدى الجزائريين الموصلين اليوم بهذه الشبكة بـ 1 ميغا سيشهد انتقالا إلى 2 ميغا آليا وهو التدفق الأدنى لمشاهدة فيديو والاستفادة من خدمات ذات قيمة مضافة”، مشيرة إلى أن المتعامل العمومي “اتصالات الجزائر” لن “يقدم في المستقبل عروضا أقل من 2 ميغا” مؤكدة في نفس السياق أن التسعيرة الخاصة بهذه الخدمة ستنخفض من 2600 دينار إلى 1600 دينار بداية من 1 جانفي2019.

وأضافت الوزيرة بأن تخفيض أسعار خدمة الربط بالانترنت وتحسين نوعية الربط بها يهدف في الأساس إلى تسهيل ولوج الأنترنت لأكبر عدد من الجزائريين، مضيفة بأنّ الخصوصية التي تميز الجزائر هي توفرها على شبكة واسعة تسمح لها بتقديم خدمة الربط بشبكة الانترنت بشكل عادل لكل القاطنين في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء وحتى المناطق المتاخمة للحدود.

وقالت فرعون بأنّ نوعية الخدمة الموفرة للربط بالانترنت ستتحسن بشكل معتبر بعد الشروع في العمل بكابلين جديدين بالألياف البصرية يتم تركيبهما بين الجزائر وأوروبا في هذه الفترة.

ف-س