سيستفيد أفراد الجالية المقيمين بالخارج، من تخفيضات النقل البحري للمسافرين حسب ما أقرته المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري، إنطلاقا من موسم الإصطياف القادم.

وافق المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين،على إقرار تخفيضات في أسعار النقل البحري، للجالية المقيمة بالخارج، وحسب ما كشفه النائب عن الجالية الجزائرية، نور الدين بلمداح، فقد طالب في اللقاء الذي جمعه مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري، إقرار تخفيضات في أسعار النقل، وقد وافق المدير العام للمؤسسة على ذلك، انطلاقا من موسم الصيف القادم، وفي تفصيل الملف فقد تم تخفيض أسعار النقل البحري من إيطاليا نحو سكيكدة من 1139 أورو الى 875 أورو، أي بتخفيض 264 أورو، وهذا بالنسبة لشخصين ومركبة.

رزاقي.جميلة