الأربعاء , مارس 13 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / انطلاقا من موسم الصيف القادم :
تخفيضات في أسعار النقل البحري للجالية

انطلاقا من موسم الصيف القادم :
تخفيضات في أسعار النقل البحري للجالية

islam kaab 13 مارس 2019 الاقتصاد اضف تعليق 72 زيارة

سيستفيد أفراد الجالية المقيمين بالخارج، من تخفيضات النقل البحري للمسافرين حسب ما أقرته المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل البحري، إنطلاقا من موسم الإصطياف القادم.
وافق المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين،على إقرار تخفيضات في أسعار النقل البحري، للجالية المقيمة بالخارج، وحسب ما كشفه النائب عن الجالية الجزائرية، نور الدين بلمداح، فقد طالب في اللقاء الذي جمعه مع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري، إقرار تخفيضات في أسعار النقل، وقد وافق المدير العام للمؤسسة على ذلك، انطلاقا من موسم الصيف القادم، وفي تفصيل الملف فقد تم تخفيض أسعار النقل البحري من إيطاليا نحو سكيكدة من 1139 أورو الى 875 أورو، أي بتخفيض 264 أورو، وهذا بالنسبة لشخصين ومركبة.
رزاقي.جميلة

عن islam kaab

شاهد أيضاً

قيطوني يؤكد ::
“تنويع الموارد الطاقوية ضروري للحفاظ على القدرات المالية للبلاد”

أكّد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، على أهمية التنويع الموارد الطاقوية للحفاظ على القدرات المالية للبلاد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super