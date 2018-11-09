ورقلة :
تخصيص65 مليون دج لتحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب
Fella Soltani
9 نوفمبر 2018
المحلي
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main_post 2018-11-09
تم تخصيص مبلغ بقيمة 65 مليون دينار جزائري،لولاية ورقلة،من أجل تحسين التموين بالمياه الصالحة للشرب عبر الولاية،وذلك في إطار الميزانية الأولية لسنة 2019 وتشمل العمليات التنموية المقررة في هذا الصدد إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بعدة مناطق ببلدية “تقرت”،وتوسيعها وتجديدها بحي سيدي محمد السايح (بلدية العاليا )
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