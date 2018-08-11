توجه نحو 118 حاجا وحاجة المتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 2018، فيما تم الشروع في عملية شحن مياه زمزم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة باتجاه مطارات الوصول بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة وعنابة.

وأكدت وزيرة التضامن الوطني غنية الدالية، خلال إشرافها أول أمس، على حفل توديع الحجاج ال118 وهم من الفئات المعوزة وأسر محدودة الدخل وكذا من بين المقيمين بدور الأشخاص المسنين التابعة لقطاع التضامن الوطني، تتراوح أعمارهم ما بين 60 و 70 سنة وينحدرون من مختلف ولايات الوطن، أن مصالحها حرصت على ” توفير كافة الشروط لإنجاح هذه العملية التضامنية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لفائدة هؤلاء الحجاج الذين تم تزويدهم بحقائب شخصية تحتوي على كل مستلزمات عملية الحج، و أشارت إلى أنهم سيستفيدون من “معاش كامل” يضمن لهم إقامة مريحة خلال تواجدهم بالبقاع المقدسة.

ودعت الوزيرة الحجاج إلى “التعاون والتضامن فيما بينهم والالتزام بإرشادات ونصائح الفريق المرافق لهم مع الحرص على تمثيل بلدهم أحسن تمثيل”.

هذا ويسهر على تأطير هذا الفوج من الحجاج والعناية بهم خلال إقامتهم بالبقاع المقدسة لمدة 30 يوما، فريق إداري وطبي مختص مزود بالعتاد الطبي اللازم والأدوية الضرورية إلى جانب مرشدين للتوجيه والمرافقة.

من جانب آخر، تم أول أمس، الشروع في عملية واسعة هي الأولى من نوعها تقضي بشحن مياه زمزم من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالمملكة العربية السعودية، باتجاه مطارات الوصول بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة وعنابة.

وفي هذا السياق اوضح المنسق الإداري والمالي للبعثة الجزائرية للحج صالح بوطرفة، الذي أشرف على عملية الشحن رفقة رئيس مركز جدة بدر الدين فيلالي، في تصريح للصحافة، ان هذه العملية التي أقدمت عليها الجزائر تعتبر الأولى من نوعها، و تتمثل في تقديم عبوات مياه زمزم للحجاج الجزائريين ونقلها مسبقا إلى أرض الوطن، و أضاف “أنه في إطار تجسيد تعليمات وزير الشؤون الدينية والأوقاف التي تقضي بتقديم أفضل الخدمات للحجاج الجزائريين وتحت إشراف الديوان الوطني للحج والعمرة فإنه تم نقل أولى عبوات زمزم كهدية من الديوان للحجاج على متن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار ولاية ورقلة”.

و قال المتحدث ذاته، انه تم تجسيد هذه العملية ”بعد الحصول على جميع التراخيص القانونية التي تفرضها السلطات السعودية” وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات المشكلة للبعثة على غرار القنصلية الجزائرية بجدة وممثلي الخطوط الجوية الجزائرية والديوان الوطني للحج والعمرة”.

و قال بوطرفة أن “الشحنة الأولى من مياه زمزم التي تم إرسالها إلى مطار ولاية ورقلة تبلغ 3001 قارورة أو دلو بوزن 5 لترات للواحدة” مضيفا ”أنه تم تخصيص مخازن وفضاءات في المطارات الجزائرية ومكاتب للتوزيع حيث بإمكان الحاج الجزائري استلام حصته من مياه زمزم قبل أن استلامه للأمتعة الخاصة به”.

أوضح انه تم تخصيص 8 رحلات انطلاقا من جدة نحو المطارات الخمسة بالجزائر أشار إلى أن الوزن الإجمالي للشحنة يتضمن 190 طنا بـمجموع 38178 عبوة من مياه زمزم.

رزيقة.خ