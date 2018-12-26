الأربعاء , ديسمبر 26 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / وزير السكن:
تخصيص برنامج هام للتجزئات الاجتماعية لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا

وزير السكن:
تخصيص برنامج هام للتجزئات الاجتماعية لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا

islam kaab 26 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 121 زيارة

تم تخصيص برنامج هام للتجزئات الاجتماعية لفائدة سكان ولايات الجنوب و الهضاب العليا، حيث تم إنشاء ما يفوق 270 ألف قطعة أرضية و ذلك نزولا لرغبة سكان هذه المناطق، حسبما أكده وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار.
وقال السيد طمار خلال جلسة استماع للجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطنيي أنه تم تخصيص برنامج هام للتجزئات الإجتماعية لفائدة سكان ولايات الجنوب و الهضاب العليا حيث تم إنشاء ما يفوق 270.000 قطعة أرضية عبر 10 ولايات بالجنوب الجزائري و 19 ولاية بالهضاب العليا، تماشيًا مع خصوصيات هذه المناطق و النمط المعيشي لسكانها.
وتم تسجيل في هذا الاطار غلاف مالي خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 يقدر ب 17,10 مليار دجي يضاف إليه غلاف إضافي نهاية 2018 يقدر ب 35 مليار دج يسمح بالتكفل بأشغال التهيئة ل 126.000 قطعة أرضية.
وأضاف في ذات السياق انه تم رصد 5 مليار دج بعنوان السنة المالية 2019 للتكفل بتهيئة 18.000 قطعة أخرى لافتا ان الدولة خصصت لهذا البرنامج مبالغ مالية معتبرة في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية للتكفل بالتجزئات المتبقية.
أما بخصوص تهيئة المجمعات السكنية الريفية فقد قال السيد طمار انه تم رصد مبلغ 28 مليار دج في إطار البرنامج الإضافي ل2018 و المخصص لولايات الجنوب والهضاب العليا للتكفل بأكثر من 96.000 وحدة سكنية.
كما تم رصد 10 مليار دج (برنامج 2019) للتكفل بأكثر من 34.200 وحدة سكنية.

عن islam kaab

شاهد أيضاً

خلال مشاركته في مؤتمر الوحدة الإسلامية بمكة المكرمة :
غلام الله يدعو لتحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية

دعا بوعبد الله محمد غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، خلال مشاركته في مؤتمر الوحدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super