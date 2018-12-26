تم تخصيص برنامج هام للتجزئات الاجتماعية لفائدة سكان ولايات الجنوب و الهضاب العليا، حيث تم إنشاء ما يفوق 270 ألف قطعة أرضية و ذلك نزولا لرغبة سكان هذه المناطق، حسبما أكده وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار.

وقال السيد طمار خلال جلسة استماع للجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطنيي أنه تم تخصيص برنامج هام للتجزئات الإجتماعية لفائدة سكان ولايات الجنوب و الهضاب العليا حيث تم إنشاء ما يفوق 270.000 قطعة أرضية عبر 10 ولايات بالجنوب الجزائري و 19 ولاية بالهضاب العليا، تماشيًا مع خصوصيات هذه المناطق و النمط المعيشي لسكانها.

وتم تسجيل في هذا الاطار غلاف مالي خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018 يقدر ب 17,10 مليار دجي يضاف إليه غلاف إضافي نهاية 2018 يقدر ب 35 مليار دج يسمح بالتكفل بأشغال التهيئة ل 126.000 قطعة أرضية.

وأضاف في ذات السياق انه تم رصد 5 مليار دج بعنوان السنة المالية 2019 للتكفل بتهيئة 18.000 قطعة أخرى لافتا ان الدولة خصصت لهذا البرنامج مبالغ مالية معتبرة في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية للتكفل بالتجزئات المتبقية.

أما بخصوص تهيئة المجمعات السكنية الريفية فقد قال السيد طمار انه تم رصد مبلغ 28 مليار دج في إطار البرنامج الإضافي ل2018 و المخصص لولايات الجنوب والهضاب العليا للتكفل بأكثر من 96.000 وحدة سكنية.

كما تم رصد 10 مليار دج (برنامج 2019) للتكفل بأكثر من 34.200 وحدة سكنية.