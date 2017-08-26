تم تخصيص أزيد من 500 مقعد بيداغوجي للتكوين العالي في مختلف اختصاصات الشبه الطبي بولاية الجزائر برسم الموسم التكويني الجديد 2017 / 2018 ي حسبما استفيد يوم الخميس من مسؤولة بمديرية الصحة والسكان لذات الولائية .

وأوضحت الدكتورة نباش نظيرة رئيسة مصلحة التكوين بمديرية الصحة لولاية الجزائر انه تم تخصيص 522 مقعدا بيداغوجيا تتوزع على ثماني تخصصات في التكوين شبه طبيي منها 350 مقعد في تخصص ممرض الصحة العمومية و 30 مقعدا في تخصص قابلات الصحة العمومية و65 في اختصاص مشغلو أجهزة التصوير الطبي .

وأضافت أنه تم تخصيص كذلك 40 مقعدا بيداغوجيا في اختصاص مخبري الصحة العمومية ي و14 مقعدا في اختصاص العلاج الطبيعي والفيزيائي 12 اختصاص مساعد طبي و 6 مساعد اجتماعي وكذا 5 مقاعد في تخصص التطهير وحفظ الصحة.

وتمنح فرصة الإلتحاق في التكوين شبه الطبي لحاملي البكالوريا (دورة2017) في شعب العلوم التجريبية والرياضيات وتقني رياضي (لفروع شبه الطبي والقابلات) وأيضا باقي التخصصات للحائزين على البكالوريا في شعب الآداب والفلسفة والآداب واللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية وتسيير واقتصاد بالنسبة لاختصاصات الطبية الإجتماعية.

انتقاء المرشحين يتم بناءا على معايير علمية

وأبرزت المتحدثة أنه سيتم انتقاء المرشحين بناء على معايير علمية ترتكز على الترتيب على أساس المعدل العام المتحصل عليه في البكالوريا وكذا المقاييس العلمية ذات الصلة المباشرة بالميدان الطبي وذلك بغية تحسين مستوى الأداء للطاقم الشبه الطبي بالمؤسسات العمومية سواء الإستشفائية أو الجوارية.

التسجيلات تستمر إلى غاية 26 سبتمبر المقبل

وفي ذات الشأن أشارت الى أن التسجيلات التي إنطلقت يوم 13 أوت ستستمر إلى غاية 26 سبتمبر المقبل كمرحلة نهائية للتسجيل حيث سيتم توجيه الناجحين نحو مختلف مؤسسات التكوين في مجال الشبه طبي وسيتابع الطلبة الفائزون تكوينا لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لطواقم الشبه الطبي وخمس سنوات للقابلات وهي الفترات التكوينية التي ستتوج بشهادة تمنح لهم حق الممارسة في مختلف هياكل الصحة .

التحاق المتربصين بمقاعد الدراسة الأسبوع الأول من أكتوبر

وسيلتحق المتربصون بمقاعد الدراسة برسم الموسم التكويني الجديد بمؤسسات التكوين بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل على مستوى المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي بحسين داي بالإضافة إلى ثلاثة ملحقات التكوين الشبه طبي الموزعة على المؤسسات الإستشفائية الجامعية بكل من مصطفى باشا الجامعي و لمين دباغين بباب الوادي وإسعد حساني ببني مسوس .

كما أشارت الى أنه تم استحداث أقسام جديدة للتكوين في شتى تخصصات الشبه الطبي على مستوى كل من مستشفى نفيسة حمود – بارني سابقا – و مستشفى الدويرة والمؤسسة الإستشفائية الجوارية العناصر بالقبة من أجل تدعيم التكوين وبتأطير من أساتذة مختصين .

ويأتي فتح مناصب تكوين في مجال الشبه الطبي في إطار تجسيد الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الرامية إلى التكفل بالنقص المسجل بالمؤسسات والهياكل الصحية في هذا الصنف من التأطير الطبي و الإستجابة كذلك لحاجيات هياكل الصحة التي توجد قيد الإنجاز .

ن.م