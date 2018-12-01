ستشرع رسميا وزارة الشؤون الدينية،في تحويل موظفي المساجد من قيم و مؤذنون و أساتذت التعليم القرآني العاملون لمدة تساوي أو تفوق 3 سنوات تحويلهم إلى ولايات إقامتهم أو القريبة منهم.

هذا وفتحت وزارة الشؤون الدينية،على مستوى كافة المديريات الولائية، باب التسجيل، لفائدة الأئمة، والأعوان الراغبين في الالتحاق بالعمل بولايات إقامتهم أو القريبة منها، وهذا بعد إثبات ترسيمهم وعملهم بالولاية المعينين فيها لمدة تفوق 3 سنوات.

من جهته وأكد وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أن العاملون في ولايات الشريط الحدودي الشرقي والمقيمون بولايات الجنوب والغرب، قد تم تحويلهم رسميا، وأضاف محمد عيسى، أن كل الأعوان من قيم، مؤذن، أستاذ التعليم القرآني، العاملون لمدة تساوي أو تفوق 3 سنوات تم تحويلهم فعلا إلى ولايات إقامتهم أو القريبة منهم، وقال الوزير، إن في انتظار الرد على دعوة الوزارة للحوار، يواصل القطاع تذليل الصعوبات على الأئمة، حيث سيجد العامل بمجرد اتصاله بالإدارة قرارات التحويل جاهزة.

وأضاف الوزير، أن الإدارة المركزية تعمل على التنسيق بين الأئمة والأعوان من أجل التبادل فيما بينهم، مع إعادة توزيع المناصب المالية لاستيعاب هذه الحركة التي سيستجاب لها تدريجيا في حدود المناصب الشاغرة، في انتظار الاستجابة الرسمية للقاء الحوار الرسمي من التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي وزارة الشؤون.

وللإشارة جاء قرار الوزارة بعد دخول الأئمة في صراع مع الوزارة التي حاولت إمتصاص غضبهم بقرارات وصفها الشريك الإجتماعي بذر الرماد في العيون ما لم يتم إقرار زيادة الأجور.

رزاقي.جميلة