أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزقي بوهران أنه تم تحقيق انتاج يقارب 50 مليون قنطار من محصول البطاطا برسم الموسم الفلاحي المنصرم على المستوى الوطني.

وأبرز بوعزقي على هامش زيارته التفقدية لعدد من المستثمرات الفلاحية بالولاية أن انتاج محصول البطاطا بأنواعها الثلاثة المبكرة والموسمية وأخر موسم في ارتفاع مستمر من سنة لأخرى عبر مختلف ولايات الوطن.

وأضأف أنه “يجري حاليا التفكير في عمليات التحويل والتخزين ثم التصدير” مشيرا الى أن دائرته الوزارية “تعمل على انشاء قاعدة لوجيستيكية للتصدير”.

وذكر بوعزقي أنه تم تصدير خلال الموسم المنصرم (2016/2017) كميات معتبرة من البطاطا الى أوروبا من قبل بعض المصدرين الخواص من مستغانم والجزائر العاصمة.

القضاء نهائيا على استيراد البذور في 2021

من جهة أخرى أكد الوزير أنه سيتم القضاء نهائيا في غضون السنوات الأربعة القادمة على استيراد البذور والتوجه نحو استعمال جزء كبير من بذور البطاطا المحلية.

“سيتم تقليص استيراد البذور واستعمال البذور المحلية التي تنتجها بعض المؤسسات والمزارع النموذجية المتخصصة في انتاج بذور البطاطا” يشير بوعزقي الذي أوضح أن ” هناك مجموعة عمل تعمل بالتنسيق مع بعض المزارع النموذجية ومؤسسات انتاج البذور وما بين 2 الى 3 مزارع متخصصة في انتاج بذور البطاطا على تطوير بذور البطاطا المحلية”.

لا يمكن تحديد كمية بذور البطاطا التي سيتم استيرادها

وبخصوص حملة استيراد بذور البطاطا للموسم برسم الموسم الفلاحي الجاري أبرز الوزير أنه ” لا يمكن تحديد الكمية التي سيتم استيرادها لأنها تتم حسب الطلب”.

“هذه السنة سوف لن نستورد بذور البطاطا القاعدية صنف” أ ” وسنستورد بعض الأصناف الأخرى التي لا نتحكم حاليا في مسارها على غرار e و s e و g ” يشير بوعزقي.

ق.و