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تحطم طائرة عسكرية إيرانية ومصرع 15 راكبا

adel boukhalfa 14 يناير 2019 العالم اضف تعليق 86 زيارة

ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، أن طائرة شحن عسكرية تحطمت في إقليم “البرز”، وإن 15 من بين 16 شخصا كانوا على متنها قد لقوا حتفهم. ونقلت وكالة أنباء “فارس” (شبه الرسمية)، عن الجيش الإيراني، أن قائد الطائرة لم يتمكن من السيطرة عليها لدى الهبوط، ما أدى إلى خروجها عن المدرج واصطدامها بجدار المطار لتدخل حيا سكنيا مجاورًا. ونشرت ذات الوكالة، بيانًا للجيش الإيراني، قال فيه إن “طائرة شحن من طراز بوينج 707 وتحمل لحومًا من بشكك في قرغيزستان هبطت اضطراريا في مطار فُتح اليوم… ونُقل مهندس الرحلة إلى المستشفى”، وقال الجيش الإيراني إن طائرة شحن عسكرية من طراز بوينج 707 تحطمت في ظل سوء الأحوال الجوية اليوم الاثنين غربي العاصمة الإيرانية طهران. وقد صدر بيان الجيش بعد تقارير متضاربة عن الجهة المالكة للطائرة.

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