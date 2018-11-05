نشر في الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقـم 18-256 مؤرخ في 11 أكتوبر سنة 2018 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-176 وبناء على تقرير وزير الصحة والدستور، تم ترسيم تعديل المادة ج من قانون الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للخدمة المدنية المعنيين إبتداء من 1 سبتمبر 2018.

حيث تم تكييف مدة الخدمة المدنية حسب الولايات التي يمارس بها الطبيب مدة خدمته العمومية وقسمت الولايات الى 4 مناطق، المنطقة الاولى تم تحديد مدة الخدمة بها بسنة واحدة،وتضم ولايات أدرار ،الأغواط، بسكرة، بشار،تمنراست، ورقلة، البيض ،اليزي، تندوف، النعامة،الوادي،غرداية.

أما المنطقة الثانية فحدد بها عامين كمدة للخدمة، تضم، ولايات الشلف، أم البواقي، باتنة، بجاية، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، جيجل تيارت،تيزي وزو، سطيف، سعيدة،سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية ، مستغانم، المسيلة، معسكر ،برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، عين تيموشنت، غليزان،و الاطباء المقيمين الذين يزاولون مدة الخدمة العمومية بولاياتهم حددت مدة الخدمة لهم بـ 3 سنوات،أما المنطقة الرابعة فحددت مدة الخدمة بها بـ 4 سنوات، تضم ولايتي وهران و الجزائر العاصمة.

رزاقي.جميلة