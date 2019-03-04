تحتضنها المغرب وتنظمها الهيئة العربية للمسرح: مشاركة تونس آيت علي في ندوة “المسرح بين المغرب و المشرق”

تشارك المسرحية تونس آيت علي في الندوة الفكرية بعنوان “المسرح بين المغرب و المشرق – المواكبة و التفاعلات” والتي تنظمها وزارة الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية والهيئة العربية للمسرح، في مدينة وجدة يومي الثلاثاء والأربعاء5 و 6 مارس الجاري، برحاب جامعة محمد الأول بوجدة، حسب مواقع إعلامية مغربية.

وتشارك تونس آيت علي، في الندوة التي تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم و التعاون بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة والاتصال بالمملكة المغربية، حيث خلص ذلك الاجتماع لعدد من مشاريع التعاون منها “المهرجان الوطني لهواة المسرح” و الذي شهدت مراكش دورته الأولى..

محاور الندوة التي سيشارك فيها عدد من الفنانين من الوطن العربي ومن المغرب سوف تتطرق، لعدد من المحاور التي تتناول تلاقح التجارب المسرحية بين المشرق و المغرب، و التأثير الفني و الواقع التنظيمي و القانوني و أثره على المهنة وكذلك واقع الدراسات النظرية و النقدية في المشهد المسرحي، و محور يتناول واقع أثر التكوين و التعليم في الممارسة المسرحية.

وتونس آيت علي خريجة مدرسة الفن الدرامي ابن الرشيق بتونس، وجه من الوجوه السينمائية المعروفة في المسرح والكوميديا، لها العديد من الأعمال التي لقيت صدى واسعا في الوسط الثقافي، كمسرحية شهرزاد والغنيمة لرشيد ميموني سنة 1994 ومسرحية ثللي سنة 2010، كما اتجهت مؤخرا للمنولوغ، إنها تونس آيت علي التي حصدت العديد من الجوائز أهمها، التكريم عشية انطلاق فعاليات الطبعة الرابعة لمهرجان المسرح الأمازيغي، وآخرها تتويجها بجائزة “كلثوم” عن أحسن إخراج وأحسن سينوغرافيا وأحسن كوريغراغيا في المهرجان الوطني الثقافي للإنتاج المسرحي النسائي في طبعته الثانية.

صبرينة ك