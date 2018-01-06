السبت , يناير 6 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الاقتصاد / وزير التجارة محمد بن مرادي::
تجميد الاستيراد لا يمس المواد ذات الاستهلاك الواسع

وزير التجارة محمد بن مرادي::
تجميد الاستيراد لا يمس المواد ذات الاستهلاك الواسع

eldjazair 5 يناير 2018 الاقتصاد اضف تعليق 33 زيارة

افاد وزير التجارة محمد بن مرادي أن الإجراءات الجديدة لعملية الاستيراد تتمثل في ارتفاع الحقوق الجمركية في حدود 60% لبعض المواد.
وقال الوزير بن مرادي اول امس، إن توقيف الاستيراد لا يمس قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع. وأشار أن المرسوم التنفيذي لوقف الاستيراد جاهز ويحتوي على قائمة مقدرة بـ 851 نقطة جمركية تشمل بضائع فلاحية وأخرى صناعية .
وأضاف بن مرادي إن توسيع قائمة البضائع التي تخضع للرسم على الاستهلاك الداخلي نسبتها تقدر بـ 30% تحتوي على 10 مجموعات من المنتجات وقد كانت تشمل التعريفة الجمركية على 36 منتج المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المالية لسنة 2018.
عمر ح

عن eldjazair

شاهد أيضاً

خلفا لياسين تونسي:
محمد نواس رئيسا مديرا عاما جديدا لمجمع صيدال

قام وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي بتنصيب محمد نواس كرئيس مدير عام لمجمع “صيدال” خلفا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super