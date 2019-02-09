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تجمع شعبي ضخم في القاعة البيضاوية

Fella Soltani 9 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 90 زيارة

تشهد القاعة البيضاوية في العتصمة منذ صباح اليوم، توافدا كبيرا لمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني وقيادات الأفلان للمشاركة في التجمع الشعبي لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة

وسيشرف على اللقاء، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، بمركب محمد بوضيا

وقد دخل المواطنون القاعة، حاملين شعارات “بوتفليقة ديالنا”.

وقد دعا أمس الجمعة، معاذ بوشارب، في منشور له، كل القيادات والإطارات والمناضلين الأوفياء، للحضور بقوّة، والاتحاد معا من أجل دعم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب.

وكذا الاستعداد للإنتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها 18 أفريل المقبل، لمواصلة مسيرته الإصلاحية والتنموية

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