تجديد هياكل مجلس الأمة نهاية الأسبوع 

ينتظر أن يتم تنصيب هياكل مجلس الأمة يوم الأربعاء المقبل بعد انتخابات التجديد النصفي لغرفة التشريعية العليا التي جرت في يوم 29 ديسمبر وأسفرت عن فوزا كبيرا لحزب جبهة التحرير الوطني و يليه التجمع الوطني الديمقراطي ثانيا.

ينتظر أن يتم تنصيب هياكل مجلس الأمة الأربعاء المقبل وهذا بعد انتخابات التجديد النصفي للغرفة التشريعية العليا التي جرت يوم 29 ديسمبر.

وإتفقت الكتل الثلاثة في المجلس التي تمثل حزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والثلث الرئاسي في جلسات جرت على مدار الأسبوع الفارط على توزيع المناصب.

ووفق التعيينات التي تم الإتفاق عليها، تم تعيين نواب الرئيس عن جبهة التحرير الوطني كل من بوبطيمة محمد من غرداية ومليك خيضر من تبسة

فيما مثل نواب الرئيس عن الثلث الرئاسي شاشوة لويزة هذا ولم يفصل بعد بين السيناتور جمال ولد عباس و السيناتور مدني حود، وعن التجمع الوطني الديمقراطي نم تعيين فاضل وحيد

وعن اللجان البرلمانية تم إختيار عن جبهة التحرير الوطني رئيس لجنة الفلاحة بيبي علي ورئيس لجنة التربية جغدالي مصطفى ورئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية لطرش نور الدين والمراقب المالي بن نبري ناصر، وعن التجمع الوطني الديمقراطي عادت لجنة التجهيزلعامر محمد ولجنة الثقافة و السياحة لبلوط علي وعن الثلث الرئاسي ثلاث لجان لم يكشف عنها بعد.

رزاقي.جميلة