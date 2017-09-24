صرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني مساء يوم الجمعة بفيينا إلى أن المناقشات المتعلقة بتجديد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب القاضي بخفض إنتاج البترول الممتد إلى ما بعد مارس 2018 قد أجلت إلى شهر نوفمبر.

الأمور بخير…

وصرح قيطوني عقب اختتام أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب أن “الأمور بخير لأن البلدان احترمت الحصص بنسبة 116%، وعليه لم نتطرق إلى إمكانية تجديد الاتفاق بعد مارس 2018 وأجلنا مناقشة هذه المسألة لشهر نوفمبر المقبل”.

و ذكر الوزير انه ستتم مناقشة الاقتراحات في شهر نوفمبر المقبل حسب تطور سوق البترول.

و أكد قيطوني في هذا السياق ان “الأمر يعتمد على تغيرات السوق إذ لا يمكننا ان نتكهن الآن و لكن في شهر نوفمبر ستتخذ القرارات”.

و جدد الوزير التزام الجزائر باحترام الحصة المحددة في إطار الاتفاق و كذا “تقريب وجهات نظر البلدان المنتجة حينما يكون هناك اختلاف بغية الوصول إلى الحلول”.

و سينعقد اجتماع اللجنة المشتركة في 29 نوفمبر بفيينا عشية الاجتماع العادي الـ 173 لوزراء الدول الأعضاء في الأوبيب.

و كانت اللجنة قد عبرت خلال الاجتماع الخامس المنعقد الجمعة بالعاصمة النمساوية فيينا عن “ارتياحها” لنسبة التجاوب التي بلغت 116%.

و للتذكير فإن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب أنشئت عقب الاجتماع الوزاري ال171 لمنظمة الأوبيب في نوفمبر 2016 و إعلان التعاون خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء و غير الأعضاء المنعقد في ديسمبر 2016.

وكانت 11 دولة منتجة للبترول قد تعاونت مع 13 دولة عضو في الأوبيب في اجتماع ديسمبري من أجل خفض الانتاج ب 8ر1 مليون برميل يوميا.

و تسهر اللجنة على تحقيق الاهداف عن طريق تنفيذ الالتزامات بخصوص انتاج البترول في الدول الاعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب.

للاشارة فقد كشفت الهيئة في بيانها الختامي عن تخفيض منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وشركائها انتاجهم أكثر مما التزموا به شهر أوت المنصرم حيث بلغت نسبة التجاوب 116%.

وأشارت ذات الهيئة التي تضم الجزائر والكويت وفنزويلا وروسيا وعماني في بيانها أن ” الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب سجلت أعلى مستوى لاحترام التزاماتهم الطوعية بشأن تخفيض الإنتاج بنسبة 116 %”.

وترى اللجنة أن هذه النسبة “تؤكد من جديد التزام الدول المصدرة للبترول من أجل التعاون لإعادة توازن السوق” كما عبرت عن “ارتياحها للنتائج العامة والتقدم الثابت المحقق من أجل تجاوب تام”.

وشجعت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب خلال الاجتماع المخصص لتقييم سوق البترول العالمية وتنفيذ اتفاق التخفيض المقرر في ديسمبر 2016ي المشاركين على “الاستمرار من اجل تجاوب أفضل لصالح المنتجين والمستهلكين”.

وذكرت اللجنة انه رغم أن نسبة تجاوب بعض الدول تجاوزت ما التزمت به بخصوص الإنتاج إلا أن هناك بلدان أخرى يجب عليها ان تفي بالتزاماتها بنسبة 100%.

وأبرزت اللجنة في ذات الصدد “أهمية بلوغ الدول المنتجة للبترول نسبة تجاوب ب100% أو أكثر”.

أما بخصوص تجديد محتمل لاتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبيب بعد مارس 2018، لم يتطرق البيان بوضوح إلى هذه الإمكانية ولكنه ذكر بان “كل الخيارات واردة من اجل التأكد أن المساعي الرامية لإعادة توازن السوق تخدم الجميع”.

وأبدت اللجنة تفاؤلها بشأن استئناف الطلب العالمي على الخام مذكرة بأن آخر المعطيات أكدت أن نمو الطلب على المستوى الدولي فاق التوقعات في الوقت الراهن ويرتقب أن تكون “أقوى” في 2018.

وجاء في البيان أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب سجلت التطور الأخير للسوق وعبرت عن ثقتها في أن سوق النفط تسير في الاتجاه الصحيح نحو أهداف إعلان التعاون (أوبيب-خارج الأوبيب)”.

وشارك رئيس الأوبيب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الاجتماع عبر الهاتف وجدد التزام بلده بإنجاح اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبيب.

لكنه جدد التأكيد على ضرورة مباشرة عمل إضافي من قبل الدول المشاركة من أجل التوصل إلى تجاوب تام.

كما “رحبت” اللجنة بالالتزام الايجابي للعراق وليبيا و نيجريا في التعاون من أجل انجاح أهداف الاتفاق.يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة أسست بعد الندوة الوزارية ال171 للأوبيب المنعقدة في نوفمبر 2016 وإعلان التعاون الذي صدر خلال الاجتماع الوزاري المشترك للدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب المنعقد في ديسمبر 2016 بفيينا.

خلال اجتماع ديسمبر تعاونت 11 دولة منتجة غير عضو في منظمة الأوبيب مع 13 عضوا في المنظمة وذلك للتشاور من أجل إعادة التوازن للسوق العالمية للنفط بتعديل الإنتاج ب 8ر1 مليون برميل/يوم.

وأضاف البيان أن الاجتماع المقبل للجنة سيعقد بفيينا في 19 ديسمبر.

نسرين.م