يشتكي سكان بلدية اسطاوالي‮ ‬بالعاصمة من وضعية السوق البلدي‮‬المتواجد وسط المدينة، بالنظر إلى جملة النقائص التي يشهدها هذا المرفق على غرار انعدام التهيئة الحضرية وكذا غياب التيار الكهربائي‮ ‬بالإضافة، الأمر الذي بات‮ ‬يعرقل نشاط التجار وتسوق الزبائن.

‮‬حيث أبدى متحدثو يومية “الجزائر” استيائهم الشديد من هذه الوضعية المتدنية التي يشهدها سوقهم، ‬وذلك في‮ ‬ظل الانتشار الكبير للحفر والمطبات،‮ ‬أين أكدوا أن السوق لم يستفد من أيه عملية تهيئة لسنوات طويلة، ‬كما أشار تجار السوق إلى الوضعية الكارثية لذات المرفق خلال فصل الشتاء جراء تسرب مياه الأمطار بسبب اهتراء الأسقف،‮ ‬ مشيرين بدورهم إلى يتحول السوق خلال فصل الشتاء إلى برك من الأوحال جراء الانتشار الرهيب للحفر والمطبات، من جهتهم عبر التجار عن استيائهم الشديد من الوضعية التي صعبت عليهم مزاولة نشاطهم ، لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بغياب التيار الكهربائي‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يزال مطلبا ملحا لتجار السوق وزبائنه،‮ ‬حيث أعرب ذات المتحدثين لليومية‮ ‬عن امتعاضهم الشديد من تجاهل السلطات المحلية لمطلبهم المتعلق بربط ذات الهيكل التجاري‮ ‬بالكهرباء مكتفية بإملاء الوعود،‮ ‬حسب ذات المتحدثين.

إلى ذلك، ‮أعرب المواطنون عن تذمرهم الشديد من‮ ‬غياب حظيرة لركن السيارات مما تسبب في‮ ‬عرقلة السير خاصة خلال الفترة الصباحية،‮ ‬مجددين بذلك مطلبهم من السلطات المحلية الوقوف على الوضع من خلال تخصيص مكان للركن الذي‮ ‬من شأنه إنهاء كابوس الازدحام المروري‮ ‬الذي‮ ‬يمتد لساعات،‮ ‬حسبما أشار إليه السكان‮.

ليناشد التجار والزبائن على حد سواء من المسؤولين المحليين إعادة تهيئة مقر السوق،‮مطالبين بتوسيع السوق البلدي‮ ‬في‮ ‬ظل الإقبال المتزايد على ذات المرفق من مختلف الأحياء والبلديات المجاورة التي‮ ‬تفتقر لذات الهيكل التجاري،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬بات هذا الأخير لا‮ ‬يلبي‮ ‬حاجياتهم.

فيفي.ع