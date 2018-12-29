تجارة خارجية: ارتفاع طفيف في واردات المنتجات الغذائية خلال احدى عشرة شهرا من 2018

سجلت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد لغذائية ارتفاعا طفيفا خلال إحدى عشرة شهرا من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع واردات فئة الحبوب والسميد والدقيق الابيض و كذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصويا، حسبما علمت وأج لدى مصالح الجمارك الجزائرية. وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية ، التي تمثل حوالي 19 بالمائة من تركيبة الواردات الجزائرية، 844ر7 مليار دولار خلال المدة الممتدة من يناير الى نهاية نوفمبر 2018 مقابل 767ر7 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، أي بارتفاع قدره 77 مليون دولار (+0,99بالمائة) , حسب بيانات المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك.