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تجارة خارجية: ارتفاع طفيف في واردات المنتجات الغذائية خلال احدى عشرة شهرا من 2018

Razika kherkhache 29 ديسمبر 2018 الاقتصاد, الحدث اضف تعليق 55 زيارة

سجلت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد لغذائية ارتفاعا طفيفا خلال إحدى عشرة شهرا من سنة 2018 مدفوعة بارتفاع  واردات فئة الحبوب والسميد والدقيق الابيض و كذا مجموعة مستخلصات الزيوت ومستخرجات الصويا، حسبما علمت وأج لدى مصالح الجمارك الجزائرية. وبلغت الفاتورة الاجمالية لواردات المواد الغذائية ، التي تمثل حوالي 19 بالمائة من تركيبة الواردات الجزائرية،  844ر7 مليار دولار خلال المدة الممتدة من يناير الى نهاية نوفمبر 2018 مقابل  767ر7 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، أي بارتفاع قدره 77 مليون دولار (+0,99بالمائة) , حسب بيانات المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات للجمارك.

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