أشرف وزير الاتصال، جمال كعوان، سهرة الاحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، على حفل تتويج الفائزين بالطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف ، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة، في وقت توجت فيه الاذاعة الجزائرية بخمس جوائز من بينها الجائزة الأولى لموقع الاذاعة الجزائرية في صنف الصحافة الالكترونية.

وقال وزير الاتصال جمال كعوان في كلمة ترحيبية إن العدد الهائل من المشاركين في مسابقة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة التي اختير لها موضوع “حفاظ على البيئة.. مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية” ، يعكس درجة الوعي الكبير للصحفيين الجزائريين سيما في المواضيع التي تهتم بالبيئة باعتباره قضية وطنية وانسانية مشيرا إلى أن عدد المشاركين بلغ 212 .

اختيار موضوع البيئة يعكس اهتمام الجزائر بهذا القطاع الحيوي

واضف كعوان قائلا ” اختيار موضوع البيئة في الطبعة الثالثة لهذه الجائزة الوطنية، يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الجزائر لهذا القطاع الحيوي وكذا لترقية الطاقات المتجددة”

ونوه وزير الاتصال بالاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لإعطاء دفع قوي لقطاع الإعلام في الجزائر، وهو ما عكسته رسالته بالمناسبة، وتوجيهاته للحكومة لتسريع تنصيب سلطة ضبط الصحافة الكتوبة وتعزيز ميكانيزمات ترقية الاعلامي وتطوير أدائه.

وعرف حفل الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف تتويج 15 عمال إعلامي في 5 اصناف وتتعلق بالصحافة المكتوبة والاعمال السمعية البصرية، والعمل الإذاعي الصحافة الالكترونية والصورة الفوتوغرافية التي عرفت حجب جائزتيها الأولى والثانية.

و توج هشام بومجوط الصحفي بجريدة المساء بالجائزة الأولى في الصحافة المكتوبة ، فيما عادت الجائزة الثانية والثالثة للصحفيين فؤاد إرناثن و مصطفى بسطامي عن جريدتي “المجاهد” و”الخبر”.

وفي صنف الاعمال السمعية البصرية، عادت الجائزة الأولى لصحفية التلفزيون الجزائري، سلمى جلادي، في وقت توجت فيه زميلتها بالتلفزيون الجزائري نادية سلطاني بالجائزة الثانية، وفازت الصحفية حسيبة إبلعيدن من قناة الشروق بالجائزة الثالثة.

وفي صنف العمل الإذاعي، توج الزميل عبد الرزاق دنداني من إذاعة برج بوعريريج بالجائزة الأولى فيما عادت الجائزة للزميلين سعيد بادة ولمياء ساكري عن القناة الثانية الناطقة باللغة الأمازيغية بينما عادت الجائزة الثالثة للزميل سحنون بن عمر من إذاعة البيض.

أما في صنف الصحافة الالكترونية، فقد توج الزميل علي قسمية عن موقع الإذاعة الوطنية بالجائزة الأولى، فيما عادت الجائزة الثانية للزميل خالد تعزيبت من موقع وكالة الأنباء الجزائرية، بينما نال الجائزة الثالثة الصحفي حسان خروبي عن موقع أخبار شرشال.

أما عن جائزة الصورة الفوتوغرافية، فقررت لجنة التحكيم، حجب الجائزتين الأولى والثانية، في حين توج الصحفي شريف مصور جريدة النصر بالجائزة الثالثة.

كما كرمت وزارة الاتصال بمناسبة اليوم الوطني للصحافة عدة وجوه إعلامية من الرعيل الأول في الحقبة الاستعمارية وبعد الاستقلال إضافة إلى شهداء المهنة خلال العشرية السوداء وعددا من العاملين بقطاع الإعلام إضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم على مجهوداتهم والتزامهم في انتقاء أحسن الاعمال .

ق.و