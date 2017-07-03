يقود الوزير الأول عبد المجيد تبون بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الوفد الجزائري خلال أشغال الدورة الـ29 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستنعقد اليوم وغدا بأديس أبابا (أثيوبيا) حسبما أفاد به أمس بيان لمصالح الوزير الأول.

وذكر البيان أنه تم تعيين الرئيس بوتفليقة من قبل نظرائه خلال أشغال قمة الاتحاد الأفريقي لجانفي 2017 كمنسق للاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما أوضح المصدر أن تبون سيقدم “مذكرة حول الاستراتيجية الافريقية في مجال مكافحة الارهاب من شانها أن تشكل خارطة طريق لمجهودات المنظمة القارية في مجال مكافحة الارهاب”.

وإضافة إلى مناقشة الموضوع الرئيسي المتعلق ب”تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب” ستتطرق قمة الاتحاد الأفريقي كذلك إلى “مجمل قضايا الاتحاد الاستراتيجية خاصة وضع السلم والأمن في أفريقيا وتجسيد أجندة 2063 و كذا اصلاح الاتحاد ومجلس الأمن إضافة إلى منطقة التبادل الحر القارية”.

وسيجري تبون على هامش هذه الدورة محادثات مع العديد من رؤساء الدول والحكومات المشاركة في هذه القمة.

نسرين.م