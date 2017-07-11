اهتدى الوزير الأول عبد المجيد تبون بعد لقاء جمعه مع وزير الداخلية ومدير عام الحماية المدنية و مدير الوظيف العمومي، إلى تكليف وزير الداخلية شخصيا بمتابعة ملف عناصر وموظفي الحماية المدنية الحاصلين على شهادات عليا والذين حرموا من الترقية.

وبحسب ما كشف عنه مصدر مطلع فإن ملف مطالب عناصر وموظفي الحماية المدنية المطالبين بالترقية موجود في مكتب وزير الداخلية نور الدين بدوي ، بأمر من عبد المجيد تبون الذي كلف وزير الداخلية بمتابعة الملف، وحسب ذات المصدر فإن اجتماعا ضم قبل أيام في مكتب الوزير الأول كل من السيد عبد المجيد تبون ووزير الداخلية ومدير عام الحماية المدنية ومدير الوظيف العمومي تقرر خلاله إحصاء حالات الأعوان والمستخدمين، ودراسة الإمكانية القانونية للترقية في ضوء أمرين اثنين الأول المناصب المالية المتوفرة على مستوى مديرية الحماية المدنية الخاصة بالضباط لعام 2018، والثاني مدى مطابقة الشهادات المتوفرة لدى طالبي الترقية للقانون، ومدى إمكانية الترقية ، وحسب المصدر ذاته فإن مدير عام الحماية المدنية برر حالات تأخر الترقية، في الاجتماع الأخير بعدم توفر مناصب مالية تسمح بالترقية، وأن المناصب المالية الخاصة بالإطارات والضباط محصورة في حالات التوظيف الجديد، بالإضافة إلى أن عدد الأعوان الحاصلين على شهادات عليا لا يمكن لميزانية الحماية المدنية أن تتحمله ، بالإضافة إلى مبررات أخرى سيقدمها على الأغلب وزير الداخلية في الإجابة على سؤالين تقدم بهما كل من النائب نعيمة صالحي والنائب حسن عريبي الذين تقدما بأسئلة للوزير الأول حول موضوع أعوان الحماية المدنية.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، قد أكد عدة مرات أن مصالحه تدرس بعناية ملف ترقية أعوان الحماية المدنية الحاصلين على الشهادات أثناء مزاولتهم عملهم، مفيدا أن مصالحه اصطدمت بخلاف بين مصالح الوظيف العمومي والمديرية العامة للحماية المدنية حول القضية، الأمر الذي جعل إنهاء الملف يتعطل إلى أجل غير مسمى.

وتعود قضية ترقية أعوان الحماية المدنية الحاصلين على الشهادات أثناء مزاولتهم لعملهم، إلى تاريخ صدور القرار الوزاري المشترك في 18 أوت 2014، الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، ولم تفلح الحكومة في طي مشكل أعوان الحماية المدنية، رغم انه وبعد صدور هذا القرار شرعت المديرية العامة للحماية المدنية في إحصاء الأعوان الحاصلين على الشهادات الجامعية عبر كافة مصالح الحماية المدنية على المستوى المركزي وعبر الولايات ومختلف مراكز التكوين التابعة لها.

عمر حمادي