تبون يستقبل الوزير البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و افريقيا

استقبل الوزير الأول، عبد المجيد تبون، يوم امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط و افريقيا أليستار بورت الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وستشكل زيارة المسؤول البريطاني “فرصة إضافية لتعزيز الحوار السياسي أكثر بين البلدين من خلال تبادل وجهات النظر حول المسائل الاقليمية و الدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك”.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الزيارة التي ستتخللها محادثات مع مسؤولي وزارة الشؤون الخارجية و كذا العديد من الوزارات التقنية ستسمح للطرفين ب “تقييم واسع للحوار والتعاون بين البلدين وإيجاد محاور تعاون أخرى”.

ويرافق أليستار بورت خلال هذه الزيارة التي ستدوم إلى غاية اليوم الأربعاء اللورد ريشارد ريسبي المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية من أجل الشراكة مع الجزائر.

ق.و