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تبون يترأس مجلس وزاري مشترك خصص لفرع الحليب

بحضور كل من ساسي وبدة وبوعزقي:
تبون يترأس مجلس وزاري مشترك خصص لفرع الحليب

eldjazair 18 يوليو 2017 الحدث اضف تعليق 35 زيارة

ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء يوم الاثنين مجلسا وزاريا مشتركا خصص لفرع الحليب، حسبما أفاد به امس بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح ذات المصدر أن الوزير الأول عبد المجيد تبون قد “ترأس اليوم الاثنين 17 جويلية 2017 مجلسا وزاريا مشتركا خصص لدراسة وضعية فرع الحليب و ذلك بحضور وزراء المالية و الصناعة و المناجم و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد بالحري و التجارة و الموارد المائية”.
إنشاء فوج خبراء لدراسة الظروف المحيطة بسير جميع نشاطات فرع الحليب
و على اثر العروض التي قدمها وزراء الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري و الصناعة و المناجم و التجارة حول “الصعوبات و الاختلالات” التي يعرفها هذا الفرع أعطى الوزير الأول “تعليماته” لوزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري من اجل إنشاء فوج خبراء يضطلع بمهمة أساسية تتمثل في “دراسة الظروف المحيطة بسير جميع النشاطات المرتبطة بفرع الحليب بمختلف جوانبها وشعبها”.
كما يتعلق الامر ب”تحديد العوامل المتسببة في الاختلالات الدورية المسجلة في تسيير سوق منتجات الحليب و تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مسبقا في مرحلة اولى من اجل ضمان جميع الشروط الضرورية لمراقبة و ضبط النشاطات المرتبطة بذلك”.
و أضاف البيان ذاته ان التقرير الذي سيتضمن النتائج والتوصيات المتوجة لعمل فوج الخبراء ستعرض على الوزير الاول بعد استكمالها.
نسرين.م

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