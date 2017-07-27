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ترأس الوزير الأول عبد المجيد تبون مساء يوم الثلاثاء مجلسا وزاريا مشتركا خصص لتقييم الوضعية المتعلقة بحرائق الغابات و كيفية تعويض المواطنين بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول امس الاربعاء.

و جرى اجتماع المجلس الوزاري بحضور وزراء الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم و المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري إلى جانب المدراء العامون للحماية المدنية و الغابات و ولاة أهم الولايات المتضررة.

و أوضح البيان أنه بعد الاطلاع على المعلومات المتضمنة في تقارير الوزراء و المسؤولين المعنيين مباشرة و الولاة كشف الوزير الأول للحضور عن “بعض التعليمات و التوصيات”.

ويشير البيان إلى انه من بين التعليمات والتوصيات ضرورة “تشكيل لجنة قطاعية مشتركة تضم وزارات الداخلية والمالية والفلاحة من أجل ضمان متابعة عمليات تعويض الضحايا في أجل لا يتعدى 40 يوما تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية و السهر على الاعداد الدقيق لحصيلة شاملة وفردية يتم من خلالها تحديد طبيعة وحجم الكوارث في كل ولاية مع إشراك الأطراف المؤهلة في أشغال التقييم و الخبرة وكذا مراجعة وتحسين التدابير التنظيمية المحددة لمعايير وشروط الاستفادة من التعويضات”.

وبعد ان ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية شدد الوزير الاول في ختام الاجتماع على “الاهتمام الخاص الذي يجب إيلاءه لهذه المهمة” يضيف البيان.

نسرين.م