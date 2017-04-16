أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أن أشغال جامع الجزائر الأعظم دخلت حاليا مرحلة جديدة عنوانها ” الدقة والإتقان ” في إشارة إلى أشغال مد العوازل والتجبيس ووضع الرخام والبلاط والتجهيز الكهربائي، مشيرا إلى أن الملامح النهائية للجامع بدأت تبرز تدريجيا فيما يرتقب استلام قاعة الصلاة وباحة الجامع والمئذنة مع نهاية العام الجاري.

وأوضح الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى جامع الجزائر الأعظم أن الأشغال عموما تتقدم وبوتيرة حسنة لكنه شدد على ضرورة الحرص على مراعاة الدقة والإتقان في العمل سيما في الأشغال الداخلية سواء في قاعة الصلاة وباحة الجامع والمئذنة.

وأضاف الوزير قوله “أشغال الجامع دخلت حاليا مرحلة جديدة لا تتطلب السرعة ولا يد عاملة قوية وآليات كبيرة بل تقتضي فقط الحرص على إتقان العمل والدقة لأن أي خطأ في هذه المرحلة تكون نتائجه وخيمة خصوصا في أشغال التجهيز الكهربائي والإنارة الداخلية والخارجية وكذلك أشغال مد العوازل”.

وأوضح الوزير أن العمل منصب حاليا على الجوانب التقنية بعد الانتهاء من الأشغال الكبرى مؤكدا أن الجامع حاليا بصدد التحضير لتنصيب المحطة الكهربائية التي ستمون الجامع بأكمله مقدرا حجم استهلاك الجامع بعد استلامه نهاية 2018 بما يعادل استهلاك 12 ألف مسكن.

في هذا الصدد قال تبون “نحن الآن بصدد تسريع وتيرة أشغال انجاز المحطة الكهربائية المركزية وفي حال ما اذا لم نستلم هذه المحطة في آجالها لدينا محطات أخرى متنقلة يمكن أن تضمن الإنارة والتكييف والتهوية وكل التجهيزات الأخرى في قاعة الصلاة وباحة الجامع والمئذنة”.

وحث وزير القطاع مسؤولي الشركة الصينية المنجزة على ضرورة إدراج أشغال قاعة الصلاة وباحة الجامع والمئذنة ضمن الأولويات القصوى داعيا تسريع وتيرة الأشغال بها لاستلامها جميعا نهاية العام الجاري.

وفي هذا الصدد قال “قاعة الصلاة وباحة الجامع والمئذنة سنستلمها مع نهاية العام الجاري أما الجامع كاملا سيكون جاهز مع نهاية 2018 “.

وفي رده على سؤال يتعلق ببطء وتيرة الأشغال في بعض الكتل داخل الجامع قال الوزير أن ذلك راجع إلى التأخر الناجم في استيراد بعض المواد.

نسرين محفوف